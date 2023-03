Netflix может расширить свою игровую службу на телевизоры

- Реклама -

Компания Netflix тестирует новые игры для телевизоров, в которых в качестве контроллера будет использоваться смартфон. Определённые признаки того, что Netflix разрабатывает планы, связанные с запуском подобных игр, обнаружены при анализе программного кода приложения для iOS, – говорится в публикации агентства Bloomberg.

Стив Мозер, разработчик приложений, нашёл в программном коде различные ссылки на игры Netflix, в которые можно играть на телевизоре. В частности, в одной строке говорится: «Для игры на телевизоре требуется контролер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?».

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: "A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?" $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

— Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023