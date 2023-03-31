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Netflix может расширить свою игровую службу на телевизоры

НовостиВидеосервисы
Фото: Chesnot/Getty Images/Techbook
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Компания Netflix тестирует новые игры для телевизоров, в которых в качестве контроллера будет использоваться смартфон. Определённые признаки того, что Netflix разрабатывает планы, связанные с запуском подобных игр, обнаружены при анализе программного кода приложения для iOS, – говорится в публикации агентства Bloomberg.

Стив Мозер, разработчик приложений, нашёл в программном коде различные ссылки на игры Netflix, в которые можно играть на телевизоре. В частности, в одной строке говорится: «Для игры на телевизоре требуется контролер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?».

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Недавно в компании Netflix сообщали о намерениях выпустить в текущем году 40 новых мобильных игр. Они будут включены в каталог из 55-ти игр, которые уже доступны для подписчиков на iOS и Android. Правда, несмотря на энтузиазм Netflix по отношению к играм, согласно данным Apptopia, менее 1% подписчиков Netflix ежедневно играют в эти мобильные игры.

Приложение Netflix присутствует в большинстве смарт-телевизоров, а также в потоковых медиаплеерах и игровых консолях. Использовать смартфон или планшет в качестве геймпада не очень удобно. Но в Netflix могут рассматривать возможность переноса игр на телевизор, где в них можно будет играть с помощью мобильных устройств, которые есть уже почти у всех.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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