Игровым продуктом Netflix пользуется всего 1% подписчиков

В среднем игры Netflix запускает около 1,7 млн пользователей в день.

Компания начала заниматься распространением игровых продуктов с ноября прошлого года. Сейчас в планах Netflix — расширение присутствия на рынке игр путем удвоения каталога предложений до конца 2022-го.

В целом за всё время абоненты сделали более 23,3 млн установок мобильных развлечений Netflix. Однако игры запускают всего 1,7 млн пользователей в день, что составляет менее 1% от 221-миллионой аудитории сервиса.

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Важность игр для общей стратегии Netflix возросла в последнее время, когда компания начала сталкиваться с большой конкуренцией за внимание пользователей. В первом квартале текущего года стриминг потерял 200 тысяч подписчиков, а во втором квартале база абонентов уменьшилась почти на миллион.

Ранее мы сообщали, что Netflix приобрёл анимационную студию Animal Logic.