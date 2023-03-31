HISTORY Channel обновил логотип в европейских странах

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В компании A+E Networks EMEA объявили об обновлении логотипа и корпоративного стиля HISTORY Channel в Европе, на Ближнем Востоке и Африке.

С 29 марта платный телеканал получит новый логотип, разработанный, дабы придать каналу изысканный и свежий вид.

Идея нового визуального образа заключается в умелом сочетании двух букв «H», одна из которых «вписана» в другую, что должно символизировать раскапывание подлинной истории, лежащей под поверхностью.

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Новый внешний вид и новая идентичность канала являются частью глобального обновления, которое началось в Соединённых Штатах и продолжается на международном уровне.

Хизер Джонс, главный креативный директор A+E Networks EMEA, прокомментировала изменения: «Мощное сочетание программ, доступных, увлекательных, информативных и весёлых, является выигрышной комбинацией, которая уже много лет вызывает заинтересованность у наших зрителей. Поэтому модернизация визуального образа и стиля канала поможет вывести бренд на следующий этап успеха».

В Великобритании бренд, известный как Sky HISTORY, продолжит использовать свой нынешний логотип и фирменный стиль. В Италии обновление начнется в июне.

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Новую айдентику для HISTORY 2 в европейских странах можно будет увидеть с мая текущего года. Сейчас же на канале используется предыдущий логотип.

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