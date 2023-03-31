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HISTORY Channel обновил логотип в европейских странах

НовостиТелевидение
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В компании A+E Networks EMEA объявили об обновлении логотипа и корпоративного стиля HISTORY Channel в Европе, на Ближнем Востоке и Африке.

С 29 марта платный телеканал получит новый логотип, разработанный, дабы придать каналу изысканный и свежий вид.

Идея нового визуального образа заключается в умелом сочетании двух букв «H», одна из которых «вписана» в другую, что должно символизировать раскапывание подлинной истории, лежащей под поверхностью.

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Новый внешний вид и новая идентичность канала являются частью глобального обновления, которое началось в Соединённых Штатах и продолжается на международном уровне.

HISTORY Channel

Хизер Джонс, главный креативный директор A+E Networks EMEA, прокомментировала изменения: «Мощное сочетание программ, доступных, увлекательных, информативных и весёлых, является выигрышной комбинацией, которая уже много лет вызывает заинтересованность у наших зрителей. Поэтому модернизация визуального образа и стиля канала поможет вывести бренд на следующий этап успеха».

В Великобритании бренд, известный как Sky HISTORY, продолжит использовать свой нынешний логотип и фирменный стиль. В Италии обновление начнется в июне.

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Новую айдентику для HISTORY 2 в европейских странах можно будет увидеть с мая текущего года. Сейчас же на канале используется предыдущий логотип.

HISTORY 2

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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