UARU

UARU

Детский телеканал Boomerang сменил название на Cartoonito

НовостиТелевидение
- Реклама -

18 марта в странах Центральной и Восточной Европы телеканал Boomerang сменил своё название на Cartoonito. Ребрендинг произошёл по решению вещателя – группы Warner Bros. Discovery.

Cartoonito является международным телевизионным каналом, специализирующимся на детских программах. Он транслирует анимационные сериалы и программы для детей в возрасте от 0 до 7 лет. Канал предоставляет детям и их родителям разнообразные развлекательные мультсериалы и обучающие программы, которые способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей малышей. Cartoonito является частью медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.

Название канала Cartoonito сочетает в себе английское слово «cartoon» (мультфильм) и суффикс из  испанского языка «ito», что означает «маленький».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Cartoonito

Напомним,  1 сентября 2022 года утренний блок Cartoonito был запущен в эфире канала Boomerang, который осуществлял вещание в странах Центральной и Восточной Европы. В январе текущего года было объявлено, что 18 марта 2023 года Boomerang CEE будет полностью заменен отдельным каналом Cartoonito.

На момент публикации новости, на сайте Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания отсутствует информация о новом канале, а в перечне программ иностранных телерадиорганизаций канал по-прежнему указан под названием  Boomerang CEE.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Вода стала источником энергии для спутников на орбите – вот что известно

В компании Pale Blue утверждают, что ей удалось создать рабочую систему двигателей на водяном паре, пригодную для использования на низкой околоземной орбите.
Новости

Четыре польских телеканала получили разрешение на вещание в Латвии

Регистрация новых каналов в Латвии позволит Telewizja Polska сотрудничать с местными кабельными сетями, такими как TET, Balticom, Netvision и другие.
Новости

Женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса, проработав на радио более 70 лет

Американка из Техаса Мэри Маккой попала в Книгу как женщина, которая дольше всего проработала в должности радиоведущей/ди-джея.
Новости

MEGOGO стал официальным транслятором отборочного цикла к Евро-2024

Все матчи в рамках отбора к Евро-2024, кроме игр национальной сборной Украины, будут транслироваться эксклюзивно на MEGOGO.
Новости

Virgin Orbit приостанавливает свою деятельность после аварии, произошедшей при попытке запуска ракеты

Компания Virgin Orbit «поставила на паузу» свою деятельность, пытаясь справиться с кризисом финансирования после неудачного космического запуска.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить