Детский телеканал Boomerang сменил название на Cartoonito

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18 марта в странах Центральной и Восточной Европы телеканал Boomerang сменил своё название на Cartoonito. Ребрендинг произошёл по решению вещателя – группы Warner Bros. Discovery.

Cartoonito является международным телевизионным каналом, специализирующимся на детских программах. Он транслирует анимационные сериалы и программы для детей в возрасте от 0 до 7 лет. Канал предоставляет детям и их родителям разнообразные развлекательные мультсериалы и обучающие программы, которые способствуют развитию интеллектуальных и творческих способностей малышей. Cartoonito является частью медиаконгломерата Warner Bros. Discovery.

Название канала Cartoonito сочетает в себе английское слово «cartoon» (мультфильм) и суффикс из испанского языка «ito», что означает «маленький».

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Напомним, 1 сентября 2022 года утренний блок Cartoonito был запущен в эфире канала Boomerang, который осуществлял вещание в странах Центральной и Восточной Европы. В январе текущего года было объявлено, что 18 марта 2023 года Boomerang CEE будет полностью заменен отдельным каналом Cartoonito.

На момент публикации новости, на сайте Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания отсутствует информация о новом канале, а в перечне программ иностранных телерадиорганизаций канал по-прежнему указан под названием Boomerang CEE.