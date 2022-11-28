Приложение My Vodafone получило кардинальное обновление: что изменилось

Абоненты сотового оператора Vodafone к концу текущего месяца получат более удобное приложение.

Что произошло

Vodafone обновил приложение My Vodafone на устройствах пользователей. Главные принципы обновленного My Vodafone – скорость и простота.

Как сообщают в пресс-службе оператора, новая версия втрое быстрее и на 41% легче предыдущей. А удобный и понятный интерфейс значительно упростил использование приложения.

Детали обновления

Работа над обновлением приложения, проверкой гипотез и разработкой удобного функционала продолжалась в течение года. В результате дизайн My Vodafone стал современным и лаконичным, приложение имеет удобную навигацию и анимацию. Все изменения в приложении основаны на исследовании поведения пользователей My Vodafone.

Разработчики собрали всю необходимую информацию для абонента на главном экране: статус пакетных услуг, баланс, возможность проверки подключенных услуг и расходов.

- Реклама -

В обновленном My Vodafone изменилась логика использования функций, тем самым сократился и путь использования этих функций. Например, раньше, чтобы узнать тариф, необходимо было сделать 4 клика, теперь только один.

Новые функции приложения

В новой версии приложения появились новые функции. Среди них следующее:

сравнение тарифов, чтобы выбрать для себя самый удобный;

возможность пользоваться помощью интерактивного ассистента ТОБі;

при каждом входе в My Vodafone производится автоматическая проверка номера. Это позволяет выявить возможные проблемы с тарифом, услугами, бонусами и т.д.

Когда релиз?

В Vodafone сообщают, что релиз приложения происходит поэтапно. К концу ноября обновление станет доступно всем пользователям. Проверить, доступно ли обновление, можно в Google Play, App Store и App Gallery.

Ранее мы рассказывали, что Vodafone поможет узнать местонахождение людей и как воспользоваться этой услугой.