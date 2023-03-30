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Киевстар снизил стоимость звонков за границу

НовостиТелеком
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Компания Киевстар объявила о введении сниженных тарифов на услугу «Дзвінки за кордон». Согласно новым тарифам, абоненты смогут звонить дешевле в такие страны, как Испания, Румыния, Литва и Молдова. Кроме того, список стран, в которые можно звонить без дополнительной оплаты, был расширен.

Представители Киевстар заявили, что стоимость звонков из Украины в Испанию и Румынию уменьшилась в четыре раза и теперь составляет всего 1 грн за минуту. Стоимость звонков в Литву и Молдову также уменьшилась в пять раз, до 4 грн за минуту. Для пользователей доступны пакеты с 20 и 5 минутами соответственно.

Сниженные тарифы доступны абонентам в рамках стандартной услуги «Дзвінки за кордон». Новые тарифы позволят пользователям экономить деньги при совершении международных звонков и поддерживать связь с друзьями, родственниками и бизнес-партнерами в удобное время.

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Напомним, что в большинстве тарифных планов Киевстар предусмотрены пакеты минут для звонков в другие сети за фиксированную плату. Эти пакеты могут быть использованы для совершения международных звонков без дополнительных затрат. В частности, абоненты с контрактными тарифами и бизнес-клиенты, у которых есть тарифы линейки ВАШ или заказанная Суперсила 100 минут на другие сети и за границу, могут бесплатно звонить на номера Испании, Молдовы и Румынии, а также в еще 10 стран мира, включая Польшу, Италию, Германию и Чехию.

Снижение стоимости международных звонков является частью стратегии Киевстар для поддержки украинцев выгодными условиями услуг. С начала полномасштабного вторжения России в Украину компания предоставила своим абонентам бесплатные услуги или бонусы на общую сумму, эквивалентную 577 млн гривен. Более 1 млн абонентов в 27 странах Европы активно пользуются «Роумингом как дома», то есть мобильными звонками и интернетом по выгодным тарифам.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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