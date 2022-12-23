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«Киевстар» продлил действие услуги «Роуминг как дома» на 2023 год

НовостиТелеком
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В следующем году услуга останется доступной в 27 странах, однако в трех – она больше не действует.

Что произошло

Оператор сотовой связи «Киевстар» продлил действие услуги «Роуминг как дома» на следующий 2023 год. Достичь этого удалось благодаря договоренности оператора с международными партнерами.

По данным «Киевстар» сегодня из-за российской агрессии за рубежом продолжают находиться более двух миллионов его абонентов. Поэтому продолжение действия услуги роуминга является необходимым шагом.

«Благодаря льготным условиям от наших партнеров в марте мы первыми запустили украинские тарифы за границей, действующие уже 10 месяцев. Вскоре мы с иностранными операторами возвращаемся к коммерческим основам сотрудничества. Но после длительных переговоров нам удалось договориться о таких условиях, чтобы миллионы клиентов Киевстар оставались с украинской связью. Роуминг как дома будет работать и в следующем году в 27 странах Европы. Я благодарен партнерам, которые долго помогали украинцам быть на связи и пошли нам на встречу сейчас», – рассказывает Александр Галушко, руководитель департамента дополнительных услуг и операторских отношений в Киевстаре.

Что получат абоненты

«Роуминг как дома» доступен более чем в 50 тарифных планах «Киевстар» для абонентов предоплаты, контракта и бизнес-клиентов. Оплачивая стоимость услуг в действующем тарифе, абоненты оператора получат следующие услуги:

  • Для звонков: полный безлим на номера «Киевстар»; минуты на другие сети можно использовать для звонков на другие украинские сети и номера страны пребывания. Все входящие также остаются бесплатными.
  • Для интернета: дополнительные пакеты мегабайт в роуминге. От 2000 до 20000 Мб в зависимости от тарифа. А если мегабайтов в тарифе клиентам будет недостаточно – можно заказать еще и пакеты за отдельную плату, от 1 до 10 Гб в каждом.

Где это работает

Бесплатный сервис действует в 27 странах Европы: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Чехия, Франция, Болгария, Испания, Эстония, Латвия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Великобритания, Греция, Португалия, Финляндия, Швеция, Дания, Ирландия, Люксембург, Словения и Хорватия. Однако на сайте оператора особо отмечается, что услуга больше не действует в Норвегии, Швейцарии и Египте.

Роумінг як вдома у 2023

Напомним, в августе«Киевстар» сообщал, что услугой «Роуминг как дома» ежемесячно пользовалось около 900 тысяч абонентов.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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