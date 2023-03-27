UARU

UARU

В Японии завершился показ анимационного сериала, длившегося 26 лет

НовостиКино
Фото: Getty Images
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24 марта японский телеканал Tokyo TV завершил показ культового мультсериала «Покемон», который шёл целых 26 лет. За это время вышло 25 сезонов и 1 234 серии. Главным героем сериала был мальчик Эш (в японской версии – Сатоси), который стремился стать лучшим тренером покемонов. Покемоны – это уникальные существа, обладающие различными сверхспособностями.

Заключительная серия поставила точку в приключениях Эша и его верного друга – покемона Пикачу. Однако уже в скором времени на японских экранах появится новый сериал «Покемон: горизонты», основанный на Вселенной карманных монстров. Трейлер нового проекта был показан сразу после финальной серии, а 14 апреля зрители уже смогут познакомиться с новыми героями. В то же время не исключено, что Эш и Пикачу также сыграют свои роли в новом сериале.

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Напомним, что Pokemon – это одна из самых популярных франшиз в японской массовой культуре, созданная гигантом медиаразвлечений Nintendo еще в 1996 году. За более чем четверть века своего существования покемоны стали героями телевизионного сериала, многочисленных полнометражных анимационных фильмов, видео и компьютерных игр.

В основе сериала лежит идея о тренере покемонов Эше, который стремится стать лучшим в мире. Он путешествует по миру и сражается с другими тренерами, пытаясь собрать коллекцию всех видов покемонов и достичь своей мечты. Каждый покемон имеет свои уникальные сверхспособности, что делает сериал ещё более увлекательным и интересным для зрителей.

Сериал про приключения Эша и Пикачу демонстрировался на телеэкранах в 192 странах мира. Он пользуется огромной популярностью по всему миру, привлекая внимание как детей, так и взрослых зрителей. За время существования «Покемон» стал не просто анимационным сериалом, но и настоящей культурной и развлекательной многоплатформенной франшизой. По мотивам «Покемона» выпущены также комиксы и построены тематические парки развлечений.

Ранее мы сообщали, что Disney выпустит продолжение «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса».

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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