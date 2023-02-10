Disney выпустит продолжение «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

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В компании Disney подтвердили информацию о том, что на студии разрабатывают сценарии продолжения трёх своих самых масштабных анимационных лент.

Компания Disney работает над созданием продолжений «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса» – трёх своих самых больших хитов. В то же время эта одна из самых мощных компаний мира развлечений пытается вернуться к стабильному развитию под руководством недавно вернувшегося на должность генерального директора Боба Айгера.

После тяжёлых новостей об увольнениях и убытках, которые генеральный директор компании Disney Бой Айгер был вынужден сообщить участникам телеконференции, посвящённой обнародованию отчёта о доходах компании за последний квартал 2022 года, им было озвучено также несколько важных новостей, которые должны порадовать поклонников компании.

Для любителей анимационных фильмов Айгер рассказал о том, что два новых продолжения масштабных франшиз – «История игрушек» и «Ледяное сердце» – уже находятся в разработке. Также было анонсировано продолжение анимационной комедии «Зверополис».

Франшиза «История игрушек» состоит из четырёх театральных частей и одного спин-оффа: «Базз Лайтер», снятого в 2022 году. Несмотря на то, что последний фильм был плохо воспринят критиками, «История игрушек 3» и «История игрушек 4» собрали в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

В то же время, первый фильм серии «Холодное сердце» дебютировал в 2013 году и стал хитом. А его продолжение – «Холодное сердце II» в 2019 году заработало в мировом прокате более 1.4 миллиарда долларов. Помимо фильмов, франшиза также включает в себя шоу «Disney на Льду», бродвейский мюзикл, многочисленные короткометражные фильмы, телевизионные программы и книги.

Напомним, 5 февраля «Аватар: Путь воды», второй фильм «Аватара», опередил «Титаник» и стал третьим по сумме сборов в зарубежном прокате фильмом в истории. В ближайшие годы Кэмерон планирует выпустить еще три фильма саги «Аватар».