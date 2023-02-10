UARU

UARU

Disney выпустит продолжение «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

НовостиКино
- Реклама -
В компании Disney подтвердили информацию о том, что на студии разрабатывают сценарии продолжения трёх своих самых масштабных анимационных лент.

Компания Disney работает над созданием продолжений «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса» – трёх своих самых больших хитов. В то же время эта одна из самых мощных компаний мира развлечений пытается вернуться к стабильному развитию под руководством недавно вернувшегося на должность генерального директора Боба Айгера.

После тяжёлых новостей об увольнениях и убытках, которые генеральный директор компании Disney Бой Айгер был вынужден сообщить участникам телеконференции, посвящённой обнародованию отчёта о доходах компании за последний квартал 2022 года, им было озвучено также несколько важных новостей, которые должны порадовать поклонников компании.

Продовження «Історії іграшок», «Крижаного серця» та «Зоотрополісу»

Для любителей анимационных фильмов Айгер рассказал о том, что два новых продолжения масштабных франшиз – «История игрушек» и «Ледяное сердце» – уже находятся в разработке. Также было анонсировано продолжение анимационной комедии «Зверополис».

Франшиза «История игрушек» состоит из четырёх театральных частей и одного спин-оффа: «Базз Лайтер», снятого в 2022 году. Несмотря на то, что последний фильм был плохо воспринят критиками, «История игрушек 3» и «История игрушек 4» собрали в мировом прокате более одного миллиарда долларов.

В то же время, первый фильм серии «Холодное сердце» дебютировал в 2013 году и стал хитом. А его продолжение – «Холодное сердце II» в 2019 году заработало в мировом прокате более 1.4 миллиарда долларов. Помимо фильмов, франшиза также включает в себя шоу «Disney на Льду», бродвейский мюзикл, многочисленные короткометражные фильмы, телевизионные программы и книги.

Напомним, 5 февраля «Аватар: Путь воды», второй фильм «Аватара», опередил «Титаник» и стал третьим по сумме сборов в зарубежном прокате фильмом в истории. В ближайшие годы Кэмерон планирует выпустить еще три фильма саги «Аватар».

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Amazon получила разрешение на запуск более трех тысяч низкоорбитальных спутников для раздачи интернета

В компании Amazon говорят, что планируют потратить на реализацию плана по созданию сети Project Kuiper не менее 10 миллиардов долларов.
Новости

Ракетная атака 10 февраля привела к перебоям интернета в ряде регионов Украины

По данным компании Netblocks, в результате ракетной атаки, осуществленной РФ на территорию Украины, в регионах наблюдаются перебои с доступом в интернет.
Новости

Российский спутник развалился на орбите – обломки могут оставаться в космосе более 100 лет

На этой неделе официальные лица США подтвердили информацию о том, что таинственный российский спутник неизвестного назначения распадается на части.
Новости

Спутник BADR-6 прекратил работу вследствие технической неисправности

Спутниковый оператор Arabsat подтвердил информацию о технической неисправности на одном из своих спутников, произошедшей на текущей неделе.
Новости

SpaceX ограничила использование Украиной спутниковой системы Starlink в военных целях

Руководитель SpaceX Гвин Шотвелл заявила, что в компании не желают превращения телекоммуникационных сетей в «орудие для ведения войны».
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить