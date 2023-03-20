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Вода стала источником энергии для спутников на орбите – вот что известно

НовостиТехнологии
Фото: Pale Blue Global
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Компания Pale Blue Global разработала систему спутниковых двигателей на основе использования воды. Японский бизнес-проект описывает свою технологию как «наиболее экологичное топливо».

Что произошло

В компании Pale Blue утверждают, что ей удалось создать рабочую систему двигателей на водяном паре (так называемый «resistojet»), пригодную для использования на низкой околоземной орбите.

Система двигателей от Pale Blue была установлена на космическом аппарате «EYE» – небольшом наноспутнике от проекта STAR SPHERE, который поддерживает компания Sony, и впервые испытана в условиях космоса. В дальнейшем компания будет внедрять свое инновационное решение и расширять коммерческое использование своих водяных систем двигателей для малых спутников.

STAR SPHERE
Фото: Pale Blue Global

Первый тест

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Спутник EYE с системой водяных двигателей от Pale Blue на борту был запущен в космос компанией SpaceX 3 января, и он уже вращается вокруг Земли на низкой орбите. 3 марта система двигателей работала в течение примерно двух минут, и, изучив полученный отчёт, в компании подтвердили успешное движение спутника.

«Компания Pale Blue успешно провела разработку и ввод в эксплуатацию своего водяного двигателя, сделав тем самым огромный шаг вперёд к выводу на орбиту проекта STAR SPHERE, – отметил генеральный директор и соучредитель Pale Blue Джун Асакава. – Мы чувствуем большое значение данного проекта, который создаёт новые ценности через перспективу космоса и предоставляет новые возможности для того, чтобы узнавать больше о Земле и её окружающей среде. Мы будем продолжать разработку технологических инноваций, создавая возможности мобильности, которые являются основой космической отрасли, и будем и дальше оставаться первопроходцами в сфере расширения человеческих возможностей».

Что дальше

В 2023 году в рамках проекта STAR SPHERE, возглавляемого корпорацией Sony Group, планируется развернуть службу космической фотографии. Для выхода на целевую орбиту перед запуском услуги спутник будет использовать двигатель от Pale Blue. Спутник будет переведен на целевую орбиту в течение апреля, когда начнётся его полноценная работа.

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Компания Pale Blue представляет собой космический стартап Токийского университета, основанный в 2020 году. Главным направлением деятельности компании является разработка инновационных двигателей для малых спутников, использующих воду в качестве топлива. С помощью технологии водяного двигателя Pale Blue стремится создать космическую экосистему, где мобильность в космосе не только доступна, но и абсолютно безопасна как для людей, так и для окружающей среды.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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