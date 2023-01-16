- Реклама -

Будьте готовы к запуску корабля Starship, первой ракеты, созданной с помощью 3D-принтера, и доставки на Землю фрагментов астероидов.

2022 год был важным годом с точки зрения космических миссий – космическое агентство NASA наконец-то смогло провести запуск новой мощной лунной ракеты, космический телескоп Джеймса Уэбба передал на Землю первые научные изображения, а первая в истории миссия по защите планет успешно опустилась на астероид.

Ожидается, что 2023 год будет не менее прорывным. Поэтому с наступлением нового года предлагаем ознакомиться с 12 увлекательными космическими событиями, которых стоит ждать в течение следующих 12 месяцев.

Полет на Психею

Глубоко под каменистой земной корой и вязкой мантией Земли лежит металлическое ядро. Мы не можем достичь этого ядра, и потому знаем о нем совсем немного. Это создает огромный пробел в понимании того, каким образом сформировались планеты, похожие на Землю.

Полет на Психею может восполнить этот пробел. Орбитальный модуль NASA, запуск которого запланирован на октябрь 2023 года, преодолев расстояние в 370 миллионов километров, должен достичь богатого металлом астероида Психея. Он, по предположению астрономов, является оголенным ядром молодой планеты. И это позволит человечеству впервые увидеть непосредственно то, что лежит глубоко под каменистой поверхностью Земли.

Возвращение миссии OSIRIS-Rex

В то время как космическое путешествие на Психею в 2023 году только начнется, модуль другой «астероидной» миссии – OSIRIS-REx – в этом году должен вернуться на Землю. В 2020 году он побывал на поверхности астероида Бенну, где собрал для американских ученых первые образцы почвы.

Сейчас фрагменты космических камней направляются к Земле. Их прибытие ожидается в сентябре 2023 года. Надеемся, что ученые могут использовать этот образец для улучшения точности дистанционных наблюдений за астероидами. Это понадобится на случай, если в будущем нам будет нужно отвести в сторону угрожающий космический камень.

Миссия VICTUS NOX

Продолжая тему космической обороны, нельзя обойти вниманием миссию VICTUS NOX. Однако, в этом случае речь идет не о защите Земли от астероидов. А о специальной программе, которая должна защитить США от атаки врагов, попытавшихся вывести войну за пределы Земли, уничтожив один из критически важных спутников.

- Реклама -

Эта миссия является, так сказать, тренировочной: в какой-то момент в течение 2023 года команда «Космическое Сафари» (что является составной частью космических сил США) сообщит компании Firefly Aerospace о необходимости запустить спутник. После этого компания, обеспечивающая космические запуски, будет иметь всего 24 часа для того, чтобы вывести аппарат на орбиту. Этим шагом планируют продемонстрировать способность Соединенных Штатов провести срочную замену спутника, выведенного из эксплуатации.

Ракета, созданная с помощью 3D-принтера

Компания Firefly – не единственный новичок в аэрокосмической отрасли, с которым в 2023 году связаны большие надежды. Стартап Relativity Space из Лос-Анджелеса планирует провести в этом году первый запуск Terran 1 – первой в мире ракеты, созданной с помощью 3D-принтера. Открытие окна запуска ожидается 31 января.

Успех первого запуска ракеты Terran 1 откроет путь для разработки более крупной ракеты Terran R. Ее компания Relativity надеется использовать для доставки первого коммерческого полезного груза на Марс уже в 2024 году.

Австралийская гибридная ракета

Еще один новичок на космической сцене – австралийская компания Gilmour Space Technologies. Она намерена запустить свою первую ракету Eris в апреле 2023 года. В случае успеха, этот запуск сделает Австралию уже двенадцатой страной в мире, вышедшей в космос с помощью ракеты, построенной в стране.

Успешный запуск также сделает Eris первой ракетой, летающей с помощью гибридного двигателя. То есть такого, в котором топливо и окислитель являются разными агрегатными состояниями. Это потенциально может открыть двери для более безопасных и более дешевых космических полетов.

Запуск ракеты Starship

Еще несколько компаний запланировали на 2023 год запуски, которые можно назвать в той или иной степени знаковыми. И, наверное, наиболее ожидаемым среди них является запуск ракеты Starship от компании SpaceX, которая должна превзойти ракету SLS от NASA в статусе крупнейшей из когда-то летавших в космос ракеты.

В ноябре и декабре 2022 года компания SpaceX провела несколько статических огневых испытаний двигателей массивной ракеты. И хотя с датой первого в истории орбитального испытательного полета Starship в компании Илона Маска пока не определились, эксперты прогнозируют, что это произойдет в первой половине 2023 года.

Орбитальная ракета Безоса

Миллиардер Джефф Безос, являющийся конкурентом Илона Маска, владеет собственной аэрокосмической компанией – Blue Origin. Однако в отличие от SpaceX она до сих пор запускала лишь ракеты суборбитального полета (такие, как New Shephard). В компании надеются изменить ситуацию к концу 2023 года, когда в свой первый космический полет должна отправиться орбитальная ракета компании: New Glenn.

Разработка ракеты повышенной грузоподъемности началась десять лет назад, и ее первый запуск уже трижды переносился. Но в случае, если в 2023 году New Glenn полетит в космос, компания Blue Origin сможет конкурировать с SpaceX и United Launch Alliance (ULA) за контракты от NASA.

Vulcan Centaur от ULA

И если мы уже упомянули об ULA, то поговорим о ее планах более подробно. Эта компания является совместным предприятием аэрокосмических гигантов – Lockheed Martin и Boeing. Начиная с 2006 года, она запустила более 150 своих ракет Atlas и Delta в рамках контрактов, заключенных с NASA, Министерством обороны США и другими клиентами.

Уже в начале года компания планирует впервые запустить в космос ракету нового поколения – Vulcan Centaur. Во время этого полета ракета должна отправить на Луну посадочный модуль, разработанный компанией Astrobotic Technologies из Питтсбурга.

Посадочный лунный модуль от ispace

В зависимости от даты запуска ракеты Vulcan Centaur модуль Peregrine от Astrobotics вполне может стать первым частным лунным посадочным модулем, который достигнет лунной поверхности. Лунный посадочный модуль Nova-C, построенный компанией Intuitive Machines из города Хьюстон также имеет шанс получить приз первенства: его запуск запланирован на март 2023 года.

Однако есть один частный посадочный модуль, который имеет фору среди конкурентов: космический аппарат HAKUTO-R от японского стартапа ispace. Он был запущен в космос на борту ракеты SpaceX 11 декабря прошлого года, но достигнет Луны только в апреле 2023 года. Это связано с использованием окружного пути, использующего гравитацию Земли и Солнца для сокращения расхода топлива.

Вторая попытка Индии

Если с миссией, организованной ispace все будет хорошо, Япония присоединится к небольшому клубу стран, организовавших успешную мягкую посадку своих космических аппаратов на Луну. Индия также надеется присоединиться к этому клубу, запустив в июне 2023 свой лунный посадочный модуль Чандраян-3.

Эта миссия станет для Индии уже второй попыткой совершить посадку на Луну. Первая миссия Чандраян-2, проведенная в 2019 году, завершилась аварией при попытке посадить модуль на Луну. Но в национальном космическом агентстве надеются на то, что обновление системы обеспечит успех этой миссии.

Миры JUICE

В планах Европейского космического агентства (ESA) на 2023 год также есть миссия, которую в определенной степени можно назвать лунной. Однако, она направлена ​​не к нашей Луне, а к целым трем «лунам». Речь идет о спутниках Юпитера, которые носят названия Ганимед, Каллисто и Европа. Все они имеют океаны.

Аппарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) от ESA, запуск которого запланирован на апрель 2023, будет иметь набор из 35 инструментов. Они будут использованы для изучения упомянутых выше «лун» Юпитера в течение 35 пролетов. Ученые надеются, что эта миссия поможет лучше понять, где и в какой форме во Вселенной может существовать жизнь.

Китайский космический телескоп

Если все пойдет по плану, то 2023 год завершится так же, как завершился 2021-й: запуском нового космического телескопа. Но в отличие от телескопа Джеймса Уэбба от агентства NASA, оптимизированного для инфракрасных волн, китайский телескоп Сюньтянь будет наблюдать видимый свет и свет, приближенный к ультрафиолетовому.

Эта особенность делает новый телескоп чем-то вроде преемника умирающего Хаббла. Но у нового телескопа поле зрения в 350 раз больше, чем поле зрения Хаббла. Телескоп Сюньтянь сможет изучить за десятилетие 40% неба. Для сравнения – стареющий Хаббл смог изучить менее чем 0.8% за 32 года.

Фото: ©Freepik