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Англия – Украина: матч отбора на Евро-2024 покажут бесплатно

Новости
Фото: Freepik
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Матч отбора на Євро-2024 между Англией и Украиной будет доступен для бесплатного просмотра на общедоступных региональных каналах Суспільного и на платформе MEGOGO, которая получила права на цифровое вещание. Об этом сообщают собственные источники ТаТоТаке.

УАФ и УЕФА заключили договоренности еще год назад относительно прав на бесплатную трансляцию плей-офф матчей сборной на ЧМ-2022, которые остаются действующими и на начало отбора на Євро-2024. В настоящее время обсуждается согласование технических параметров с УЕФА для организации аналитической студии – до и после игры.

Матч между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в 19:00. В группе сборной Украины также участвуют команды Италии, Северной Македонии и Мальты.

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Напомним, в начале марта 1+1 media возобновила трансляции матчей чемпионата Украины по футболу.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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