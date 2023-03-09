Из-за хакерской атаки в России снова транслировалась информация о воздушной тревоге

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В эфире радиостанций и телеканалов Москвы прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги.

В четверг, 9 марта, жители Москвы услышали информацию об объявлении воздушной тревоги, которая прозвучала на радиостанциях и телеканалах города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве, причиной этого инцидента стал взлом серверов.

Информация, которую транслировали на экранах и в эфире радиостанций, включала рекомендации переместиться в укрытия и использовать противогазы.

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Представители ГУ МЧС России по городу Москве заявили, что данная информация является ложной и не соответствует действительности. Никакого ракетного удара не было. Там отмечают, что такие случаи подчеркивают важность обеспечения кибербезопасности, особенно в отношении объектов, отвечающих за важные и критические системы, такие как системы оповещения населения.

Напомним, что подобный инцидент уже произошел в конце февраля, когда информация об объявлении воздушной тревоги была зафиксирована в 15 регионах России. Тогда сигналы тревоги появились на телевизионных каналах, включая 2х2, Субботу, ТНТ4, а также на радиостанции «Европа плюс».