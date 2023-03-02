Легендарный плеер Winamp станет стриминговым сервисом: что известно?

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Компания Llama Group официально анонсировала запуск новой версии популярного музыкального плеера Winamp, который превратится в полноценный стриминговый музыкальный сервис.

Сервис станет доступен для музыкантов уже с 15 марта 2023 года, а для всех пользователей – с 15 апреля.

Одной из ключевых возможностей нового сервиса станет подписка на артистов, которые будут сами устанавливать стоимость своей музыки. Цены будут различаться в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента. Кроме того музыкантам обещают выплачивать до 85% дохода от подписок.

У подписки на сервис Winamp может быть несколько уровней и разные цены в зависимости от количества доступного эксклюзивного контента. Подписки будут встроены напрямую в проигрыватель.

Аудиотека нового сервиса будет включать в себя не только музыку, но и подкасты, радио и аудиокниги. Пользоваться сервисом Winamp можно будет через приложения для Android, iOS, а также в веб-версии.

Компания Llama Group также планирует до конца июня добавить в сервис дополнительные функции для артистов, включая управление авторскими правами через дочернюю компанию Winamp Bridger, а также возможность лицензирования и запуска NFT.

Что известно про Winamp

Winamp – это популярный медиаплеер для воспроизведения аудиофайлов, который был разработан компанией Nullsoft в 1997 году. Он был создан для работы в операционных системах Windows и получил широкое распространение благодаря своей простоте использования и удобному интерфейсу.

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В начале своей истории Winamp был бесплатным, но позднее была выпущена платная версия с дополнительными функциями и расширенными возможностями. В течение нескольких лет Winamp был одним из самых популярных медиаплееров в мире и имел миллионы пользователей.

Однако с развитием интернет-технологий и появлением новых конкурентов, таких как iTunes и Windows Media Player, популярность Winamp начала уменьшаться.

Впрочем, благодаря усилиям сообщества разработчиков и пользователей, Winamp продолжил жить и развиваться в виде открытого программного обеспечения с открытым исходным кодом. Сегодня медиаплеер Winamp все еще используется многими людьми по всему миру, и его можно скачать и использовать бесплатно.