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Среда, 3 августа, 2022

Легендарный Winamp возвращается: разработчики выпустили обновленную версию аудиоплеера

НовостиТехнологии

Разработчики компании Nullsoft выпустили обновленную пилотную версию аудиоплеера Winamp спустя четыре года после релиза последнего бета-сборника.

Winamp 5.9 RC1 сохранил все предыдущие функции, получив несколько новых, в частности совместимость с последней версией операционной системы от Microsoft — Windows 11.

Также заявлена ​​поддержка интернет-радио, улучшенное воспроизведение аудиопотоков и подкастов, поддержка VP8.

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Аудиоплеер Winamp появился около 25 лет назад как условно-бесплатное ПО для Windows 95 и стал стандартом для воспроизведения MP3. Особое распространение получил после появления сжатой музыки формата MP3 и конкурировал с AIMP и Foobar2000. Однако после 16 лет поддержки, в 2013 Winamp остановил работу. Больше восьми лет назад состоялся последний полноценный релиз Winamp 5.66.

Ранее мы сообщали, что подкасты в Spotify теперь доступны пользователям из Украины.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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