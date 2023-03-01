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В Украине планируют запустить централизованную систему автоматической блокировки интернет-ресурсов: в чем опасность?

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В Украине планируют ввести централизованную систему автоматического блокирования интернет-ресурсов. По сообщению “Интернет Ассоциации Украины” (ИнАУ), система будет установлена в соответствии с распоряжением Национального центра оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций при Госспецсвязи.

Как это работает

Украинские интернет-провайдеры должны ввести систему блокировки доступа к веб-ресурсам к 2 марта.

С помощью этой системы операторы смогут блокировать доступ к веб-сайтам, указанным в специальном списке (стоп-листе).

Что именно будет входить в стоп-лист, пока неизвестно, однако отмечается, что список интернет-адресов будет обновляться каждые 15 минут. В случае попытки доступа к запрещенным ресурсам информация о пользователе будет автоматически фиксироваться и передаваться соответствующим государственным органам.

Почему это небезопасно

Представители ИнАУ заявляют, что этот механизм будет использоваться для блокировки сайтов, которые содержат вредоносный контент, а также для фильтрации фишинговых доменов. Однако отмечается, что такая система может быть использована для блокировки произвольного количества интернет-ресурсов. Кроме того, система может стать угрозой для личной безопасности пользователей.

В “Интернет Ассоциации Украины” считают внедрение этой системы незаконным и опасным прецедентом, так как она может угрожать свободе интернета в Украине. Они призывают отменить распоряжение центра или приостановить его выполнение до профессиональной оценки возможных угроз.

Ранее мы сообщали, что Туркменистан заблокировал около трети всех IP-адресов мира.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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