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Автономный интернет: Туркменистан заблокировал около трети всех IP-адресов мира

НовостиИнтернет

Соответствующий план по изоляции интернета содержится в новой засекреченной Госпрограмме по обеспечению кибербезопасности страны.

Туркменистан в очередной раз расширил перечень заблокированных ресурсов в интернете. Об этом пишет Turkmen news.

Издание отмечает, что на данный момент в стране заблокировано около 1,2 миллиарда IP-адресов. А это – почти треть от всех существующих в мире (3,7 миллиарда).

Таким образом власти республики хотят сделать автономный национальный интернет, то есть – изолированный от всего мира.

Как итог, интернет-пользователи в Туркменистане не имеют доступа к сервисам VPN. А если появляется новая служба VPN, то спецслужбы сразу же закрывают доступ ко всей сети. Вместе с тем пользователи не имеют доступа ко всем всемирным новостным средствам массовой информации и популярным мессенджерам, кроме устаревшего ICQ.

Известно, что в 2021 году власти потратили на оборудование для блокировки интернета более 29 млн евро. Поставкой этого оборудования занимается румынская NTT DATA Romania S.A.

Напомним, в 2015 году власти Ашхабада приняли решение о демонтаже спутниковых антенн, которые портят внешний вид столицы Туркменистана.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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