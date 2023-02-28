HP передала 2000 ноутбуков для украинских переселенцев

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В рамках инициативы “Цифровой капитал для Украины”, компания HP Inc в сотрудничестве с Глобальной бизнес-коалицией для образования предоставляет 2000 ноутбуков для украинских переселенцев, которые пострадали от войны как в пределах страны, так и за ее пределами.

Первая партия из 900 ноутбуков была доставлена в Украину для поддержки деятельности внутренне перемещенных лиц и в офисы United Way в Великобритании, Израиле, Испании, Нидерландах, Румынии и Венгрии, которые активно работают на местах с украинскими беженцами.

Осталось еще 1100 ноутбуков, которые уже в пути к адресатам. Стоимость инициативы составляет $30 млн, что позволяет обеспечить переселенцев технологиями, оборудованием и учебными материалами.

Российская агрессия стала причиной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в истории Украины. По официальным данным, более 8 миллионов украинцев, составляющих треть населения страны, стали беженцами по всей Европе. Еще 4,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные города и села и переселиться внутри страны.

Согласно этой же статистике, более чем 2700 учебных заведений Украины имеют разрушения и повреждения в результате бомбардировок и обстрелов, оставив тысячи учеников и студентов без возможности получать образование. С захватом некоторых территорий военными России было разрушено десятки университетов и других высших учебных заведений, что привело к прерыванию учебного процесса для миллионов украинских студентов. Сейчас миллионы украинцев обучаются дистанционно, как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее мы сообщали, что Nokia предоставляет Украине пять тысяч Wi-Fi роутеров.