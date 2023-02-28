UARU

UARU

HP передала 2000 ноутбуков для украинских переселенцев

НовостиСобытия
Фото: Shutterstock
- Реклама -

В рамках инициативы “Цифровой капитал для Украины”, компания HP Inc в сотрудничестве с Глобальной бизнес-коалицией для образования предоставляет 2000 ноутбуков для украинских переселенцев, которые пострадали от войны как в пределах страны, так и за ее пределами.

Первая партия из 900 ноутбуков была доставлена в Украину для поддержки деятельности внутренне перемещенных лиц и в офисы United Way в Великобритании, Израиле, Испании, Нидерландах, Румынии и Венгрии, которые активно работают на местах с украинскими беженцами.

Осталось еще 1100 ноутбуков, которые уже в пути к адресатам. Стоимость инициативы составляет $30 млн, что позволяет обеспечить переселенцев технологиями, оборудованием и учебными материалами.

Российская агрессия стала причиной одного из крупнейших гуманитарных кризисов в истории Украины. По официальным данным, более 8 миллионов украинцев, составляющих треть населения страны, стали беженцами по всей Европе. Еще 4,6 миллиона человек были вынуждены покинуть свои родные города и села и переселиться внутри страны.

Согласно этой же статистике, более чем 2700 учебных заведений Украины имеют разрушения и повреждения в результате бомбардировок и обстрелов, оставив тысячи учеников и студентов без возможности получать образование. С захватом некоторых территорий военными России было разрушено десятки университетов и других высших учебных заведений, что привело к прерыванию учебного процесса для миллионов украинских студентов. Сейчас миллионы украинцев обучаются дистанционно, как внутри страны, так и за ее пределами.

Ранее мы сообщали, что Nokia предоставляет Украине пять тысяч Wi-Fi роутеров.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Хакеры взломали российские телеканалы и радиостанции: в эфире звучала воздушная тревога

В инциденте были задействованы каналы «Суббота», 2×2 и ТНТ4, а также радиостанции в Москве, Московской области, Воронеже, Белгороде и Ленинградской области.
Новости

SpaceX вывела на орбиту первую партию спутников Starlink V2 Mini

Компания SpaceX успешно вывела в космос 21 спутник V2 Mini для сети Starlink. Эти спутники будут поддерживать работу сети во время переходного периода.
Новости

Два приложения российского «МТС Банка» удалены из AppStore и Google Play

Согласно информации, опубликованной РБК, мобильные приложения «МТС Банк» и «МТС Pay» больше не доступны в магазинах AppStore и Google Play.
Новости

США запретили экспорт в РФ и Беларусь смартфонов и другой техники дороже $300

Согласно данным Федерального реестра, Министерство торговли США обновило перечень товаров, на которые вводятся ограничения на экспорт в Россию и Беларусь.
Новости

Украинцы стали чаще использовать eSIM – в чем причина?

По данным компании lifecell, спрос на eSIM в 2022 году вырос в пять раз по сравнению с предыдущим годом. Пик спроса на цифровые SIM-карты пришелся на март.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить