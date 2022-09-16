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США ввели санкции против главных производителей микросхем в России

НовостиТехнологии

Новые санкции США затронули 44 физических и 32 юридических лица  — среди них есть ключевые производители микросхем в России.

В санкционный список попала группа компаний «Аквариус», которая занимается разработкой, сборкой и поставками компьютерной техники. Ее активы в США будут полностью заморожены, а американцы не смогут вести бизнес с компанией и юридическими лицами, в которых ей принадлежит доля в 50% и более. До 15 октября американские предприниматели должны свернуть любые операции с «Аквариусом».

Санкции также распространяются на разработчиков процессоров МЦСТ (процессоры «Эльбрус») и «Байкал электроникс» (процессоры «Байкал»), разработчиков микросхем и систем безопасности АО НПЦ «Элвис», производителя печатных плат «Ядро ФАП Дубна», производителя микросхем АО «Ангстрем», а также группу «Элемент», которая является совместным предприятием Ростеха и АФК «Система» в сфере микроэлектроники.

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Таким образом власти США усиливают ограничения в оборонной и высокотехнологической отрасли промышленности, а также контроль за экспортом в Россию и Беларусь оборудования, ПО, квантовых технологий, которые «поддерживают военную машину». Предполагается, что новые меры помешают РФ восстановить вооруженные силы.

Ранее мы сообщали, что российский офис Philips продает домен.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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