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Искусственный интеллект Stable Diffusion запустили на смартфоне – он сгенерировал изображение за 14 секунд

НовостиТехнологии
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Компания Qualcomm запустила генератор искусственного интеллекта Stable Diffusion на процессоре Snapdragon 8 Gen 2. Об этом говорится в официальном блоге производителя мобильных процессоров Snapdragon.

Генераторы искусственного интеллекта обычно работают с помощью мощных графических карт ПК или центров обработки данных. Однако компания Qualcomm разработала способ запуска AI-генератора на Android-смартфоне.

В четверг компания Qualcomm представила демонстрацию работы генератора искусственного интеллекта Stable Diffusion на процессоре Snapdragon 8 Gen 2, который используется в смартфонах, включая серию Samsung Galaxy S23.

В демонстрации Qualcomm отправляет текстовый запрос и просит Stable Diffusion создать изображение “мега милого пушистого кота-воина в броне”. Эта программа, работающая на основе искусственного интеллекта, создала изображение, используя процессор Snapdragon последнего поколения, всего за 14,4 секунды. Это сравнимо с результатом работы Stable Diffusion, запущенной на ПК.

Такой результат был достигнут за счет “квантования”, которое предполагает уменьшение вычислительной модели искусственного интеллекта для Stable Diffusion и ее оптимизацию для запуска на новейшем чипе Qualcomm для смартфонов.

Таким образом, Qualcomm смогла добиться работы генератора искусственного интеллекта на мобильном устройстве, что может быть полезным для различных приложений в будущем. Также компания планирует в будущем интегрировать Stable Diffusion в Android-смартфоны на базе Snapdragon для широкого использования.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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