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Полиция задержала группу мошенников, которые под предлогом продажи электроники выманивали деньги у доверчивых граждан

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В столице Украины правоохранительные органы осуществили успешную операцию по задержанию четырех человек, которые использовали интернет-платформу для совершения мошеннических действий. Они под предлогом продажи электротехники выманивали деньги у доверчивых граждан.

По результатам проведенного расследования были установлены факты незаконного завладения средствами более чем 70 граждан. Однако, по предварительным данным, количество пострадавших может быть значительно выше и составлять более чем 300 человек.

Правоохранители зафиксировали случаи киберпреступности, связанные с созданием фейковых объявлений на интернет-площадках о продаже электроники, включая мобильные телефоны, компьютеры и ноутбуки. Злоумышленники обращались к доверчивым покупателям и требовали полную оплату за товар на банковские карты, после чего исчезали. В некоторых случаях – преступники отправляли потерпевшим поврежденный или значительно менее ценный товар.

По результатам проведения контрольных закупок участников схемы задержали. В одном из мест проживания злоумышленников правоохранители обнаружили патроны к оружию. Запрещенные предметы были изъяты и направлены на экспертизу.

Задержанным сообщено о подозрении за действия, предусмотренные статьей о мошенничестве и незаконном хранении боеприпасов. Согласно действующему законодательству, за совершение подобных действий виновникам грозит наказание в виде до восьми лет лишения свободы. Такое наказание является обоснованным, поскольку мошенничество с использованием интернет-технологий является серьезной угрозой для экономики и безопасности граждан.

Также следователи просят граждан, которые приобрели товар на веб-сайтах «usasklad.com.ua» или «ukrainebuy.com.ua» и не получили его, информировать об этом окружную прокуратуру или национальную полицию.

Ранее мы сообщали, что в Украине была раскрыта схема с мошенническими продажами терминалов Starlink.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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