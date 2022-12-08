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В Украине мошенники продают терминалы Starlink: раскрыта схема обмана

НовостиСпутниковая связь
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Даже во время войны мошенники придумывают схемы обмана. Поэтому украинцы, решившие в условиях блекаута приобрести терминалы Starlink, рискуют стать жертвами мошенников. 

Что произошло

Издание AIN.UA рассказало о новой схеме мошенничества при продаже терминалов для спутникового интернета Starlink.

Как работает схема

Украинцам предлагают купить терминалы Starlink за десятки тысяч гривен. Однако купив его, за месяц с покупателя списывается еще €479. Почему так происходит?

В некоторых европейских странах есть услуга, позволяющая купить Starlink за €1 и вернуть через месяц. В частности, такая возможность есть во Франции и Италии. В комплекте есть антенна и маршрутизатор Wi-Fi.

Мошенники покупают терминалы спутникового интернета за границей за 1 евро с послеоплатой и перепродают в Украине за десятки тысяч гривен.

Таким образом, мошенник тратит всего 1 евро на терминал и получает прибыль до 50 000 грн. А покупатель, в свою очередь, платит за покупку дважды. В случае, если новый владелец откажется от оплаты 479 евро, терминал будет заблокирован.

Одними из первых пострадавших от такой схемы мошенничества стали пользователи Twitter под никами @omelyankovych и @HolyAgnostic1.

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Они рассказали, что купили Starlink на OLX за 50 000 грн, а через месяц с аккаунта было автоматически списано еще €479.

Напомним, провайдер космического интернета Starlink американского предпринимателя Илона Маска повышает тарифы для клиентов в Украине.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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