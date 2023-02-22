General Motors патентует самоочищающийся сенсорный экран – он сам стирает отпечатки пальцев

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Новый патент, полученный компанией General Motors, может оставить в прошлом грязные, покрытые жирными пятнами автомобильные экраны благодаря использованию ультрафиолетовых лучей и умного покрытия.

Что произошло

Компания General Motors (GM) запатентовала систему, с помощью которой грязные и покрытые пятнами сенсорные экраны в автомобилях остаются в прошлом.

Зарегистрированная в Соединённых Штатах патентованная система, о которой сообщает autoevolution, будет невидимой для невооруженного глаза. Однако её внедрение потребует внесения в конструкцию сенсорных экранов фундаментальных изменений.

Как это работает

Помимо красного, зелёного и синего светодиодов, работающих на разных уровнях яркости, в экране с системой самоочистки будет также присутствовать четвёртый пиксель, способный излучать невидимый ультрафиолетовый свет.

На поверхности экрана будет размещён прозрачный слой фотокатализатора. New Atlas предполагает, что это может быть диоксид титана, который исследователи из Института Фраунгофера недавно использовали для создания самоочищающихся солнечных панелей.

Под воздействием ультрафиолетового излучения (лучей солнца в случае солнечных панелей или дополнительного светодиода в разработке от GM) диоксид титана начинает притягивать влагу из воздуха.

Это создаёт тонкий слой воды, который начинает окисляться, чтобы уничтожить органический материал – расщепляя грязные жирные отпечатки пальцев. Как только вы выключите ультрафиолетовый свет, поверхность вернётся к обычному состоянию – водостойкому сенсорному экрану.

Что дальше

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В настоящее время неизвестно, кто именно будет управлять работой светодиодов, способных излучать ультрафиолетовый свет. Это может быть либо владелец, либо бортовой компьютер автомобиля, который будет активировать систему очистки сенсорного экрана в указанное время.

Также пока нет гарантий того, что данная разработка будет применена на практике в автомобилях серийного производства.

Производители автомобилей имеют привычку патентовать различные спекулятивные технологии, которые необязательно получают быструю реализацию на практике в серийном производстве. Правда, оформляя заявку на патент, компания GM расширила область его применения за пределы автомобильного мира, включив в перечень «компьютеры, мобильные устройства, телевизоры, киоски, банкоматы и бытовую технику».

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