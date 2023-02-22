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General Motors патентует самоочищающийся сенсорный экран – он сам стирает отпечатки пальцев

НовостиТехнологии
Фото: Car and Driver
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Новый патент, полученный компанией General Motors, может оставить в прошлом грязные, покрытые жирными пятнами автомобильные экраны благодаря использованию ультрафиолетовых лучей и умного покрытия.

Что произошло

Компания General Motors (GM) запатентовала систему, с помощью которой грязные и покрытые пятнами сенсорные экраны в автомобилях остаются в прошлом.

Зарегистрированная в Соединённых Штатах патентованная система, о которой сообщает autoevolution, будет невидимой для невооруженного глаза. Однако её внедрение потребует внесения в конструкцию сенсорных экранов фундаментальных изменений.

Как это работает

Помимо красного, зелёного и синего светодиодов, работающих на разных уровнях яркости, в экране с системой самоочистки будет также присутствовать четвёртый пиксель, способный излучать невидимый ультрафиолетовый свет.

На поверхности экрана будет размещён прозрачный слой фотокатализатора. New Atlas предполагает, что это может быть диоксид титана, который исследователи из Института Фраунгофера недавно использовали для создания самоочищающихся солнечных панелей.

Под воздействием ультрафиолетового излучения (лучей солнца в случае солнечных панелей или дополнительного светодиода в разработке от GM) диоксид титана начинает притягивать влагу из воздуха.

Это создаёт тонкий слой воды, который начинает окисляться, чтобы уничтожить органический материал – расщепляя грязные жирные отпечатки пальцев. Как только вы выключите ультрафиолетовый свет, поверхность вернётся к обычному состоянию – водостойкому сенсорному экрану.

Что дальше

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В настоящее время неизвестно, кто именно будет управлять работой светодиодов, способных излучать ультрафиолетовый свет. Это может быть либо владелец, либо бортовой компьютер автомобиля, который будет активировать систему очистки сенсорного экрана в указанное время.

Также пока нет гарантий того, что данная разработка будет применена на практике в автомобилях серийного производства.

Производители автомобилей имеют привычку патентовать различные спекулятивные технологии, которые необязательно получают быструю реализацию на практике в серийном производстве. Правда, оформляя заявку на патент, компания GM расширила область его применения за пределы автомобильного мира, включив в перечень «компьютеры, мобильные устройства, телевизоры, киоски, банкоматы и бытовую технику».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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