В структуру новых автодорог планируется интегрировать специальные медные катушки, обеспечивающие зарядку транспортных средств в процессе движения.

Японская строительная группа, объединившись с поставщиком автозапчастей Denso, планирует приступить к тестированию специального дорожного покрытия с целью внедрения практической технологии до 2025 года. Новая разработка должна обеспечить автоматическую зарядку электрических транспортных средств во время движения. Об этом сообщает издание Nikkei.

В публикации также говорится, что во время испытаний на территории исследовательского центра строительной компании в Токио небольшой электромобиль смог почти непрерывно двигаться со скоростью 15 км/ч по курсу с непрерывными линиями электрических катушек, встроенных под поверхностью дороги.

Разработка новой технологии происходит во времена, когда электрические транспортные средства все активнее входят в нашу жизнь. Сегодня производители автомобилей практически по всему миру концентрируют свое внимание на разработке электромобилей. Однако, несмотря на огромный потенциал роста, свойственный электромобилям, препятствием на пути их превращения в мейнстрим остается отсутствие широко распространенных зарядных станций.

Создание зарядных станций и установка зарядных устройств для электрических транспортных средств часто становится проблематичным из-за сложностей с поиском земельных участков. Особенно когда речь идет о сооружении таких зарядных станций в больших городах. Поэтому прекрасным решением сложившейся проблемы может стать разработка технологии беспроводной зарядки, что позволит заряжать электромобили непосредственно во время движения по дороге. Ведь для этого не понадобится построение ни одной зарядной станции, а соответственно не потребуется искать свободные земельные участки, а также решать вопросы транспортных пробок возле этих станций. Для владельцев транспортных средств возможность зарядки во время движения также означает, что они смогут сэкономить много важного времени, не дожидаясь своей очереди на зарядной станции.

Данные исследований указывают на то, что к 2031 году рыночная стоимость инфраструктуры зарядки электромобилей во всем мире достигнет отметки в 212 414,5 миллиона американских долларов. Ежегодно между 2021 и 2031 годами она будет расти на 33.2 процента. По мнению экспертов, этот прогноз обусловлен увеличением объемов производства и продаж электрических и гибридных транспортных средств. Также росту способствуют быстрая урбанизация, беспокойство по поводу негативного влияния углеродного следа, появление новых программ и выделение новых субсидий со стороны правительства и экологических учреждений. В Research and Markets отмечают, что развертывание сетей 5G и внедрение технологии искусственного интеллекта также положительно влияют на развитие рынка электромобилей.

Напомним, ранее исследователи создали новую систему на базе искусственного интеллекта, которая позволит самоходным транспортным средствам (AV) улучшить навигацию при неблагоприятных погодных условиях.