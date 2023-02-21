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Starlink тестирует услугу глобального роуминга

НовостиСпутниковая связь
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Новый тарифный план доступа в Интернет от компании Starlink находится на стадии тестирования и обещает возможность подключения к всемирной сети «в практически любой точке мира».

За услугу глобального роуминга придётся ежемесячно платить по 200 долларов, при этом придётся ещё выложить 599 долларов за спутниковую тарелку Starlink Kit. В новом предложении от компании, принадлежащей SpaceX, будут использованы межспутниковые каналы связи Starlink для передачи сигнала Интернета пользователям в любом месте, где доступно покрытие Starlink.

Учитывая, что новая услуга работает в экспериментальном режиме, в компании Starlink отметили, что служба глобального роуминга будет предлагать пользователям доступ к высокоскоростному Интернету с низкой задержкой, однако, при этом в её работе возможны периоды «плохой связи и полного отсутствия сигнала».

Как отмечается в пояснительной записке, услуги глобального роуминга «зависят от одобрения со стороны регуляторных органов», что является большим знаком вопроса для услуги, поскольку Starlink все еще ожидает одобрения от регуляторных органов в разных странах.

Существующие пользователи плана Starlink RV могут использовать свои настройки за рубежом, хотя служба глобального роуминга, похоже, будет охватывать больше территорий по сравнению с планом RV, который стоит 135 долларов, но имеет ограничение использования территорией того же континента.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск представил Starshield – защищенную спутниковую связь для военных.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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