Илон Маск представил Starshield – защищенную спутниковую связь для военных

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Компания Илона Маска представила военный аналог спутникового интернета Starlink.

Что произошло

Компания SpaceX создала новую бизнес-единицу – подразделение Starshield, в рамках которой планирует взаимодействовать с Минобороны США. По сути, Starshield – это более защищённая и технологически продвинутая версия Starlink для военных.

В чём особенность Starshield

Спутники Starshield будут иметь на борту отказоустойчивые криптографические системы для безопасной обработки данных и установления защищенных каналов связи.

Спутниковые системы, разработанные Starshield, будут совместимы с уже имеющимися военными космическими и правительственными аппаратами. Для интеграции с ними будет использоваться межспутниковая лазерная связь.

Starshield также поддерживает «спутники с системой зондирования». Скорее всего, речь идёт о спутниках-шпионах.

Что дальше

Крупнейшим заказчиком Starshield станет Пентагон, который проявляет большой интерес к возможностям Starlink и финансирует запуски ракет SpaceX, несущих военные спутники. Кроме того, новому подразделению может быть доверена разработка космических платформ, позволяющих выводить «полезные нагрузки» в интересах национальной безопасности.

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При этом не исключается, что доступ к системе будет предоставляться и другим государствам. Впрочем, выстроенная властями США система ограничивает экспорт оборонных технологий. Хотя SpaceX и является частной компанией, она, вероятнее всего, не сможет предложить специальные сервисы другим странам. По крайней мере, таким как Россия или Китай.