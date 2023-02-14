UARU

UARU

Samsung планирует производить все смартфоны из переработанного пластика

Новости
- Реклама -

К 2050 году компания Samsung планирует использовать переработанный пластик для производства всех смартфонов. Об этом сообщило информационное агентство yonhap.

В сообщении говорится, что для производства флагманских моделей смартфонов линейки Galaxy уже используются элементы, изготовленные из переработанного пластика. В феврале количество таких деталей в новых моделях Samsung удвоилось по сравнению с их количеством в продукции, выпущенной год назад.

В ходе брифинга вице-президент компании Пак Сон Сун отметил, что Samsung таким образом сокращает объёмы производства пластика, учитывая большую линейку моделей смартфонов.

В Samsung подчеркнули, что к концу 2022 года компания переработала более 15 тонн рыболовных сеток, выброшенных в море. Южнокорейский производитель сотрудничает с партнёрами в сфере увеличения объёмов переработки редких материалов, таких как золото и кобальт. К 2025 году компания собирается отказаться от использования пластика в упаковке для своей продукции.

Пак Сон Сун заверил, что в компании не планируют значительно повышать цены на свою продукцию из-за увеличения использования переработанных материалов в производстве смартфонов.

Ранее мі сообщали, что Samsung совместно с Intel создают «раздвижные» ПК.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

«Українське Радіо» начало вещание в цифровом формате в двух крупнейших городах Испании

Начиная с 13 февраля 2023 года программы «Українського Радіо» доступны слушателям цифрового радиоэфира в Мадриде и Барселоне.
Новости

Впервые в Украине: MEGOGO покажет футбольные матчи на жестовом языке

Медиасервис MEGOGO в прямом эфире будет переводить избранные матчи еврокубков для зрителей с нарушением слуха, что позволит посмотреть футбол на жестовом языке.
Новости

Всемирный день радио: всё о празднике и интересные факты о радиовещании

Всемирный день радио – это возможность отметить влияние радио на общество и повысить осведомлённость о важности его сохранения и популяризации.
Новости

Disney выпустит продолжение «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса»

Компания Disney работает над созданием продолжений «Истории игрушек», «Холодного сердца» и «Зверополиса» – трёх своих самых больших хитов.
Новости

Amazon получила разрешение на запуск более трех тысяч низкоорбитальных спутников для раздачи интернета

В компании Amazon говорят, что планируют потратить на реализацию плана по созданию сети Project Kuiper не менее 10 миллиардов долларов.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить