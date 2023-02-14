Samsung планирует производить все смартфоны из переработанного пластика

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К 2050 году компания Samsung планирует использовать переработанный пластик для производства всех смартфонов. Об этом сообщило информационное агентство yonhap.

В сообщении говорится, что для производства флагманских моделей смартфонов линейки Galaxy уже используются элементы, изготовленные из переработанного пластика. В феврале количество таких деталей в новых моделях Samsung удвоилось по сравнению с их количеством в продукции, выпущенной год назад.

В ходе брифинга вице-президент компании Пак Сон Сун отметил, что Samsung таким образом сокращает объёмы производства пластика, учитывая большую линейку моделей смартфонов.

В Samsung подчеркнули, что к концу 2022 года компания переработала более 15 тонн рыболовных сеток, выброшенных в море. Южнокорейский производитель сотрудничает с партнёрами в сфере увеличения объёмов переработки редких материалов, таких как золото и кобальт. К 2025 году компания собирается отказаться от использования пластика в упаковке для своей продукции.

Пак Сон Сун заверил, что в компании не планируют значительно повышать цены на свою продукцию из-за увеличения использования переработанных материалов в производстве смартфонов.

Ранее мі сообщали, что Samsung совместно с Intel создают «раздвижные» ПК.