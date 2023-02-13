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Всемирный день радио – это дата, отмечаемая ежегодно. Она установлена в ознаменование признания мощных возможностей радио соединять, информировать и развлекать людей, способствуя установлению мира и взаимопонимания. В частности, путём беспристрастной и основанной на фактах подачи новостей.

Всемирный день радио отмечают ежегодно 13 февраля, подчёркивая ту сверхважную роль, которую играет радио в объединении людей и содействии общению и взаимопониманию. Этот праздник, установленный ЮНЕСКО в 2011 году, призван привлекать внимание ко многим способам использования радио с целью охвата новой аудитории, объединения общин и содействия миру.

Радио часто называют «театром ума» из-за его способности создавать яркие образы и сцены с помощью одного лишь звука. Оно владеет силой, дающей ему возможность информировать, обучать и развлекать. Это превращает его в ценный инструмент для содействия культурному разнообразию и обмену идеями. Радио может достигать удалённых и изолированных общин, служить платформой для маргинализованных и уязвимых групп, а также быть источником образования и информации для людей всех возрастов.

Сила радио состоит в его способности объединять людей, информировать и обучать, развлекать и соединять. Люди всех возрастов и разного происхождения настраиваются на свои любимые радиостанции по разным причинам: кто-то ищет последние новости, кто-то – чтобы послушать трогательную песню, а кого-то интересует просто лёгкий юмор. И радио становится саундтреком их повседневной жизни. Всемирный день радио отмечает силу радио – компаньона, связывающего, информирующего и объединяющего.

Тема праздника

В этом году главной темой празднования Всемирного дня радио является фраза «Радио и мир». Она подчеркивает ту роль, которую играет радио для формирования общественного мнения и создания нарративов, способных влиять на внутреннюю и международную ситуацию и процессы принятия решений. По мере того как общество становится всё более взаимосвязанным, роль радио в обеспечении доступа к точной и беспристрастной информации становится всё более важной.

В контексте вооружённых конфликтов, политической напряжённости и других видов кризисов радио способно играть решающую роль для продвижения принципов мирного сосуществования, содействия развитию диалога и взаимопонимания между различными группами и создания платформы для инклюзивного и мирного общения. Во время конфликтов и кризисов радио также может предоставлять информацию, важную для жизни, такую как уведомления о чрезвычайных ситуациях, инструкции по безопасности и сообщения о последних событиях. Это свойство радио может быть особенно важным в отдалённых или труднодоступных районах, где доступ к другим формам связи может быть ограничен.

Кроме того тема «Радио и мир» подчёркивает потенциальные возможности радио для предотвращения эскалации напряжённости и укрепления мира в обществе путём донесения до слушателей беспристрастной и основанной на фактах информации и предоставления доступа к микрофону носителям разных точек зрения, особенно в ситуациях вооружённых конфликтов и политической турбулентности.

В современном мире, где информация обычно легко доступна, радио продолжает оставаться жизненно важным средством обмена новостями и информацией. А также обеспечивает возможности получения образования и развлечений для экономически угнетенных слоёв общества. Благодаря своим широким возможностям – от предоставления платформы для участия общины до содействия свободе выражения мнений – радио было важным средством связи между людьми и сообществами, и продолжает оставаться им.

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Радио является неотъемлемой частью нашей повседневной жизни уже более века, предоставляя нам информацию, доступ к образованию, развлечения и платформу для выражения различных мыслей и точек зрения. Несмотря на растущее значение цифровых медиа, радио остаётся мощным инструментом для продвижения принципов мира, демократии и защиты прав человека и продолжает быть важным средством коммуникации во многих частях света.

Всемирный день радио – это возможность отметить влияние радио на общество и повысить осведомлённость о важности сохранения и популяризации радио как средства коммуникации.

Интересные факты о радио

Существование радиоволн и возможность радиопередачи предсказал шотландский учёный Джеймс Кларк Максвелл в 1860-х годах.

Физик Генрих Герц был первым, кто доказал факт существования радиоволн. Он продемонстрировал существование радиоволн в своей лаборатории в 1887 году.

Гульельмо Маркони был первым, кто смог отправить и принять радиосигнал в Италии в 1895 году. А в 1899 году он послал беспроводной сигнал через Ла-Манш. В 1902 году Маркони получил букву «S», посланную телеграфом из Англии. И это было, по сути, первое трансатлантическое радиотелеграфное сообщение.

В 1900 году канадскому изобретателю Реджинальду Фессендену удалось передать первое в мире голосовое сообщение. В 1906 году, в канун Рождества, он выдал в эфир первую привычную нам радиопередачу.

Термин «радио» происходит от латинского слова «radius», которое означает «спица колеса, пучок света, луч». Первые эксперименты в области радио называли беспроводной телеграфией, поэтому радио раньше называли беспроводной связью.

В самом начале радио создавалось как технология для пересылки телеграфных сообщений между двумя людьми без проводов. Однако вскоре в двустороннюю радиосвязь пришёл человеческий голос, что породило сначала рации и, наконец, мобильные телефоны.

В 1989-х годах у людей была возможность загружать из радиоэфира… видеоигры. Для этого необходимо было записывать передаваемые звуковые коды на магнитную ленту. А затем вставлять записанные таким образом кассеты в компьютер и запускать игру.