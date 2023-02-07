Фильм Джеймса Камерона «Аватар: Путь воды» по мировым кассовым сборам обошёл «Титаник»

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В конце прошлой недели стало известно, что фильм «Аватар: Путь воды» Джеймса Камерона обошёл по кассовым сборам снятый в 1997 году этим же режиссёром фильм «Титаник», уже ставший мировой классикой.

Учитывая последние изменения в информации о кассовых сборах, сиквел снятого в 2009 году оригинального «Аватара» занял третье место в категории «фильм всех времён за рубежом» после оригинального «Аватара» и фильма «Мстители: Завершение», – сообщает Deadline.

Издание также пишет, что по данным аналитиков, по состоянию на 5 февраля кассовые сборы фильма «Аватар: Путь воды» достигли отметки 1.538 миллиарда долларов.

За восьмой уик-энд мировые кассовые сборы продолжения фильма «Аватар», в котором сыграли Зои Салдана и Кейт Уинслет, достигли 2 174.4 миллиона долларов.

Однако, кассовые сборы фильма за рубежом ещё не превзошли кассовые сборы «Титаника». Согласно данным Variety, ему нужно собрать всего 20 миллионов долларов, чтобы взять этот предел.

Картина всё ещё сохраняет за собой звание лучшего неместного фильма на нескольких рынках, среди которых, в частности, Франция, Германия, Испания, Австралия, Япония и Корея.

На прошлой неделе сообщалось, что «Путь воды» обошёл по кассовым сборам «Звёздные войны: Последние джедаи», став одиннадцатым фильмом в Соединенных Штатах по размерам сборов за все времена.

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Приключенческий фэнтези, действие которого разворачивается в мире Пандоры, недавно получил четыре номинации на Оскар, в том числе одну – за лучший фильм.

Впрочем, киносага ещё не заканчивается. Уже известны даты выхода на экраны следующих продолжений: «Аватар 3» и «Аватар 4» выйдут в прокат 20 декабря 2024 и 18 декабря 2026 года соответственно.

Раньше мы писали, что Netflix выпустил новый сериал «Калейдоскоп», который можно просматривать в любом порядке.