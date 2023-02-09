Спутник BADR-6 прекратил работу вследствие технической неисправности

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Спутниковый оператор Arabsat подтвердил информацию о технической неисправности на одном из своих спутников, произошедшей на текущей неделе.

Спутник BADR-6, расположенный в орбитальной позиции на 26° восточной долготы, прекратил работу в понедельник днём. Технические специалисты компании Arabsat безуспешно пытались возобновить работу спутника, обслуживающего клиентов компании в странах Ближнего Востока и Северной Африки. Также сигнал со спутника можно принимать в Южной Европе.

Из-за сбоя в работе спутника службы, которые использовали его транспондеры, были переведены на другие спутники группы BADR, размещённые в орбитальной позиции 26° восточной долготы. В частности, через спутник BADR-6 транслировались в некодированном режиме многие телевизионные каналы, среди которых – CNN International.

В заявлении компании Arabsat говорится: «Эксперты компании Arabsat и её команда инженеров оперативно связались с клиентами компании и начали плавную реализацию плана по возобновлению предоставления услуг, чтобы вернуть людям возможность принимать программы DTH. Благодаря современным технологиям и решениям по резервированию компания Arabsat всегда обеспечивает своим конечным пользователям надёжное обслуживание по высоким стандартам. Мы выражаем сожаление по поводу перебоев в работе услуг, предоставляемых нами нашим клиентам и зрителям».

Компания Arianespace запустила спутник BADR-6 в 2008 году. Спутник был построен (тогда ещё) компанией EADS Astrium и компанией Alcatel Space и имеет 24 транспондера C-диапазона, а также 16 транспондеров Ku-диапазона.

Компания Arabsat эксплуатирует в орбитальной позиции 26 градусов восточной долготы ещё один спутник – BADR-7 (также известный как Arabsat 6B), работающий в паре со спутником BADR-6. Спутник BADR-7 был запущен в космос в 2015 году. BADR-7 был построен компанией Thales Alcatel Space. Кроме того, компания имеет в данной орбитальной позиции ещё один, более старый, спутник BADR-5, на который также была переведена часть каналов.

Напомним, в январе этого года компания Eutelsat вывела из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A, успешно проработавший на орбите более 20 лет.