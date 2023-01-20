Отработал своё: европейский оператор выводит из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A

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Компания Eutelsat вывела из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A, успешно проработавший на орбите более 20 лет. Притом, что проектный срок его эксплуатации составлял всего 15 лет.

Спутник, изначально изготовленный для компании Stellat, был построен на базе платформы Spacebus 3000B3 компанией Alcatel Alenia Space (сегодня она носит название Thales Alenia Space).

Вскоре после запуска в космос в июле 2002-го спутник был приобретён компанией Eutelsat. Она дала ему новое имя – Atlantic Bird-3, разместив в орбитальной позиции 5 градусов западной долготы, где спутник проработал в течение всего срока эксплуатации.

В 2012-ом году спутник снова сменил своё имя – на этот раз на Eutelsat 5 West A, а с конца 2019-го он работал на наклонной орбите, что позволило увеличить срок службы аппарата.

В январе 2020-го года компанией Eutelsat был начат постепенный перенос услуг на новый спутник Eutelsat 5 West B, а также другие спутники флота компании, что обеспечило бесперебойное обслуживание клиентов. Вместе с тем спутник Eutelsat 5 West A продолжал работать до момента своего вывода из эксплуатации, в частности, обеспечивая морскую связь.

Спутник Eutelsat 5 West A имел для компании и её клиентов огромное значение. Ведь именно он обеспечил возможность перевода телевидения на цифровые стандарты – в частности, во Франции в начале 2000-х.