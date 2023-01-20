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Отработал своё: европейский оператор выводит из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A

НовостиСпутниковая связь
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Компания Eutelsat вывела из эксплуатации спутник Eutelsat 5 West A, успешно проработавший на орбите более 20 лет. Притом, что проектный срок его эксплуатации составлял всего 15 лет.

Спутник, изначально изготовленный для компании Stellat, был построен на базе платформы Spacebus 3000B3 компанией Alcatel Alenia Space (сегодня она носит название Thales Alenia Space).

Вскоре после запуска в космос в июле 2002-го спутник был приобретён компанией Eutelsat. Она дала ему новое имя – Atlantic Bird-3, разместив в орбитальной позиции 5 градусов западной долготы, где спутник проработал в течение всего срока эксплуатации.

В 2012-ом году спутник снова сменил своё имя – на этот раз на Eutelsat 5 West A, а с конца 2019-го он работал на наклонной орбите, что позволило увеличить срок службы аппарата.

В январе 2020-го года компанией Eutelsat был начат постепенный перенос услуг на новый спутник Eutelsat 5 West B, а также другие спутники флота компании, что обеспечило бесперебойное обслуживание клиентов. Вместе с тем спутник Eutelsat 5 West A продолжал работать до момента своего вывода из эксплуатации, в частности, обеспечивая морскую связь.

Спутник Eutelsat 5 West A имел для компании и её клиентов огромное значение. Ведь именно он обеспечил возможность перевода телевидения на цифровые стандарты – в частности, во Франции в начале 2000-х.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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