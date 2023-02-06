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lifecell запустил услугу информирования абонентов об отключении электроэнергии: пока только в Киеве

НовостиТелеком
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Сотовый оператор lifecell расширил сотрудничество с YASNO. Это помогло запустить новую услугу.

Что случилось

lifecell расширил сотрудничество с YASNO. Благодаря этому абоненты получили новую услугу – SMS-информирование о стабилизационных и экстренных отключениях электроэнергии в Киеве по группе пользователя.

Как воспользоваться услугой

Для заказа услуги достаточно набрать *277#, выбрать опцию «Активировать» и ввести номер группы энергопотребления.

В меню *277# также можно узнать номер группы по адресу и заказать уведомления только об экстренных отключениях электроэнергии. В таком случае SMS о стабилизационных отключениях не будут поступать. После активации SMS-уведомления о стабилизационных и экстренных отключениях электроэнергии будут приходить с номера 277.

ВАЖНО! В настоящее время услугой могут воспользоваться только абоненты, желающие получать уведомления по адресу, который находится в Киеве.

Напомним, в сентябре прошлого года lifecell запустил звонки Voiceover Wi-Fi.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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