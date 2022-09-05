Вторник, 6 сентября, 2022

lifecell запустил звонки Voiceover Wi-Fi: как это работает

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lifecell стал первым украинским оператором, который запустил голосовые звонки Voiceover Wi-Fi в тестовом режиме.

Как работает технология

Технология позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети. В настоящее время две современные технологии передачи голосовых звонков VoLTE и VoWiFi будут доступны в Украине абонентам lifecell, чьи мобильные устройства их поддерживают.

Какие смартфоны поддерживают

Пока такие звонки доступны абонентам, имеющим современные модели смартфонов Samsung и Xiaomi. Вскоре список смартфонов будет увеличиваться.

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Проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию звонков VoWiFi, можно на сайте. Такие вызовы тарифицируются как обычные голосовые вызовы.

«Современная технология VoWiFi позволяет звонить с мест, где есть Wi-Fi, но ограниченная мобильная связь – например, из укрытий, подвальных помещений и цокольных этажей. Точка доступа Wi-Fi работает как базовая станция оператора. Это существенное преимущество во время войны, так как такая опция позволяет абонентам оставаться на связи с близкими и родными», — отмечает руководитель проектов и программ департамента маркетинга lifecell Александр Мельниченко.

Как воспользоваться

Для того, чтобы звонить через Wi-Fi, смартфон абонента должен поддерживать VoWiFi Calling. Необходимы также следующие условия:

• наличие карты USIM;
• нахождение в зоне покрытия Wi-Fi;
• Включение функции Wi-Fi Calling на смартфоне.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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