lifecell запустил звонки Voiceover Wi-Fi: как это работает

lifecell стал первым украинским оператором, который запустил голосовые звонки Voiceover Wi-Fi в тестовом режиме.
Как работает технология
Технология позволяет абонентам совершать голосовые звонки на базе Wi-Fi сети. В настоящее время две современные технологии передачи голосовых звонков VoLTE и VoWiFi будут доступны в Украине абонентам lifecell, чьи мобильные устройства их поддерживают.
Какие смартфоны поддерживают
Пока такие звонки доступны абонентам, имеющим современные модели смартфонов Samsung и Xiaomi. Вскоре список смартфонов будет увеличиваться.
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Проверить, поддерживает ли ваш смартфон технологию звонков VoWiFi, можно на сайте. Такие вызовы тарифицируются как обычные голосовые вызовы.
«Современная технология VoWiFi позволяет звонить с мест, где есть Wi-Fi, но ограниченная мобильная связь – например, из укрытий, подвальных помещений и цокольных этажей. Точка доступа Wi-Fi работает как базовая станция оператора. Это существенное преимущество во время войны, так как такая опция позволяет абонентам оставаться на связи с близкими и родными», — отмечает руководитель проектов и программ департамента маркетинга lifecell Александр Мельниченко.
Как воспользоваться
Для того, чтобы звонить через Wi-Fi, смартфон абонента должен поддерживать VoWiFi Calling. Необходимы также следующие условия:
• наличие карты USIM;
• нахождение в зоне покрытия Wi-Fi;
• Включение функции Wi-Fi Calling на смартфоне.