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Россия дала компании Veon добро на продажу оператора «ВымпелКом» менеджерам

НовостиТелеком
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Российская правительственная комиссия одобрила продажу телекоммуникационной компании «ВымпелКом» топ-менеджерам ее нидерландского владельца – компании Veon. Об этом сообщает российское экономическое издание РБК, сославшись на два неназванных источника.

В ноябре прошлого года в компании Veon заявили о намерениях продать «ВымпелКом» команде во главе с генеральным директором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей (2.2 миллиарда долларов), присоединившись таким образом к длинному списку западных компаний, продавших свои активы в России после того, почти год назад последняя вторглась в Украину.

Данное соглашение о продаже примечательно тем, что компания Veon, в отличие от многих западных инвесторов, получит деньги за свой актив, генерирующий примерно половину доходов компании.

На прошлой неделе российская газета «КоммерсантЪ» сообщила, что российские Министерство финансов и Министерство экономики, а также Центробанк России выступили против данной сделки из-за несогласия владельцев еврооблигаций Veon и отправили её на доработку.

Агентство РБК тем временем сообщило о том, что в текст соглашения были внесены правки, гарантирующие одинаковое отношение ко всем владельцам облигаций.

Veon, «ВымпелКом» и российское правительство пока ника не комментируют ситуацию.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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