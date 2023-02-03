Россия дала компании Veon добро на продажу оператора «ВымпелКом» менеджерам

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Российская правительственная комиссия одобрила продажу телекоммуникационной компании «ВымпелКом» топ-менеджерам ее нидерландского владельца – компании Veon. Об этом сообщает российское экономическое издание РБК, сославшись на два неназванных источника.

В ноябре прошлого года в компании Veon заявили о намерениях продать «ВымпелКом» команде во главе с генеральным директором Александром Торбаховым за 130 миллиардов рублей (2.2 миллиарда долларов), присоединившись таким образом к длинному списку западных компаний, продавших свои активы в России после того, почти год назад последняя вторглась в Украину.

Данное соглашение о продаже примечательно тем, что компания Veon, в отличие от многих западных инвесторов, получит деньги за свой актив, генерирующий примерно половину доходов компании.

На прошлой неделе российская газета «КоммерсантЪ» сообщила, что российские Министерство финансов и Министерство экономики, а также Центробанк России выступили против данной сделки из-за несогласия владельцев еврооблигаций Veon и отправили её на доработку.

Агентство РБК тем временем сообщило о том, что в текст соглашения были внесены правки, гарантирующие одинаковое отношение ко всем владельцам облигаций.

Veon, «ВымпелКом» и российское правительство пока ника не комментируют ситуацию.