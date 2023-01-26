UARU

UARU

Проточный аккумулятор на основе солёной воды: революционное решение для хранения энергии

НовостиТехнологии
- Реклама -

Такой аккумулятор является идеальным решением, которое можно использовать для питания телекоммуникационных башен, – говорят разработчики.

Что произошло

Американский технологический стартап Salgenx представил концепцию масштабируемого проточного редокс-аккумулятора на основе солёной воды. Он предназначен для использования в системах возобновляемой энергии, на телекоммуникационных башнях, насосных станциях нефтедобывающих платформ, насосных станциях оросительных систем в сельском хозяйстве, а также системах орошения и освещения теплиц.

Аккумулятор подходит для автономного использования либо для использования вместе с системами солнечной и ветровой энергетики, – пишет издание pv.

«Наш аккумулятор идеально подходит для сохранения энергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях, поскольку он обладает дополнительным преимущество, которое заключается в возможности сохранения солнечного тепла в баках для электролита с солёной водой», – сообщил генеральный директор стартапа Грегори Гизе.

Технические характеристики

Производитель утверждает, что плотность энергии нового аккумулятора составляет 125.7 Вт/ч/литр. Для создания аккумулятора требуются два больших резервуара, наполненные жидкими электролитами. Один из них является солёной водой, а другой – типичным электролитом заводского производства. Жидкости циркулируют через электроды, регулирующие вход и выход электроэнергии от аккумулятора.

Решение можно масштабировать, добавив в систему большее количество электродов и дополнительные резервуары для электролита. Salgenx также предлагает решения в конфигурациях 250 кВт, 3 МВт/ч, 6 МВт/ч, 12 МВт/ч и 18 МВт/ч. В отличие от большинства редокс-аккумуляторов, проточная батарея не имеет мембраны.

В компании утверждают, что затраты на материалы для аккумулятора составляют 5 долларов США на кВт/ч, 257 долларов США на системную инфраструктуру. Общая стоимость системы составляет 500 000 долларов или 166 долларов на киловатт для аккумулятора ёмкостью 3000 кВт/ч. Ожидаемый срок службы разработки по предварительным подсчётам составляет более 25 лет.

Ранее мы сообщали, что оператор мобильной связи lifecell запустил первую базовую станцию на солнечных батареях.

- Реклама -

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
- Реклама -

Читайте также

Новости

Европейская система позиционирования Galileo получила сверхвысокую точность: однако она до сих пор не работает со смартфонами

Точность службы позиционирования Galileo отныне, в зависимости от подключенного устройства, составляет менее 40 сантиметров.
Новости

В Греции операторы отключают сети 3G: вот подробности

Все операторы, работающие на рынке мобильной связи Греции, приняли решение об отключении сетей мобильной связи в стандарте 3G.
Новости

Великобритания купила корабль для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабелей

Правительство Великобритании приобрело корабль, который будет переоборудован для защиты подводных оптико-волоконных и силовых кабельных линий.
Новости

Норвежский провайдер отключил медные линии связи

Компания подтвердила отключение медных сетей в пресс-релизе, отметив, что последний голосовой звонок в данной сети был сделан 19 декабря 2022 года.
Новости

Великобритания начинает отключать сети 3G: вот что об этом нужно знать

Сети мобильной связи, построенные по технологии 3G, впервые появившиеся в Великобритании 20 лет назад, стоят на пороге полного исчезновения.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить