Проточный аккумулятор на основе солёной воды: революционное решение для хранения энергии

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Такой аккумулятор является идеальным решением, которое можно использовать для питания телекоммуникационных башен, – говорят разработчики.

Что произошло

Американский технологический стартап Salgenx представил концепцию масштабируемого проточного редокс-аккумулятора на основе солёной воды. Он предназначен для использования в системах возобновляемой энергии, на телекоммуникационных башнях, насосных станциях нефтедобывающих платформ, насосных станциях оросительных систем в сельском хозяйстве, а также системах орошения и освещения теплиц.

Аккумулятор подходит для автономного использования либо для использования вместе с системами солнечной и ветровой энергетики, – пишет издание pv.

«Наш аккумулятор идеально подходит для сохранения энергии, вырабатываемой на солнечных электростанциях, поскольку он обладает дополнительным преимущество, которое заключается в возможности сохранения солнечного тепла в баках для электролита с солёной водой», – сообщил генеральный директор стартапа Грегори Гизе.

Технические характеристики

Производитель утверждает, что плотность энергии нового аккумулятора составляет 125.7 Вт/ч/литр. Для создания аккумулятора требуются два больших резервуара, наполненные жидкими электролитами. Один из них является солёной водой, а другой – типичным электролитом заводского производства. Жидкости циркулируют через электроды, регулирующие вход и выход электроэнергии от аккумулятора.

Решение можно масштабировать, добавив в систему большее количество электродов и дополнительные резервуары для электролита. Salgenx также предлагает решения в конфигурациях 250 кВт, 3 МВт/ч, 6 МВт/ч, 12 МВт/ч и 18 МВт/ч. В отличие от большинства редокс-аккумуляторов, проточная батарея не имеет мембраны.

В компании утверждают, что затраты на материалы для аккумулятора составляют 5 долларов США на кВт/ч, 257 долларов США на системную инфраструктуру. Общая стоимость системы составляет 500 000 долларов или 166 долларов на киловатт для аккумулятора ёмкостью 3000 кВт/ч. Ожидаемый срок службы разработки по предварительным подсчётам составляет более 25 лет.

Ранее мы сообщали, что оператор мобильной связи lifecell запустил первую базовую станцию на солнечных батареях.