UARU

UARU

Украинский оператор мобильной связи запустил первую базовую станцию на солнечных батареях

НовостиТелеком

Мобильный оператор lifecell тестирует использование солнечных панелей в южном регионе Украины для автономного питания базовых станций.

Что произошло

lifecell приступил к тестированию пилотного проекта по установке солнечных панелей для питания базовых станций на тех участках, где доступ к электросетям может быть затруднен.

Почему это важно

Первоочередная задача оператора во время войны – обеспечить непрерывное предоставление услуг связи абонентам, поэтому использование альтернативных источников питания поможет поддерживать работу оборудования, даже если электросети будут повреждены.

Базова станція на сонячних батареях lifecell

Как проходит тестирование

Команда оператора установила и подключила оборудование на одной из технологических площадок на юге Украины. И уже несколько недель идет тестирование этого оборудования.

Благодаря солнечным панелям общей площадью 84 кв.м. производится до 16 кВт энергии для питания базовой станции, что позволяет обеспечить связью более 2000 человек в четырех населенных пунктах области. Солнечные батареи генерируют постоянный ток напряжением 48 вольт, подаваемый на оборудование базовой станции.

Количество и мощность солнечных панелей рассчитаны таким образом, чтобы обеспечивать круглосуточную работу оборудования, несмотря на сезонность и количество солнечного света. От накопившейся солнечной энергии заряжаются и автономные аккумуляторы. Емкости аккумуляторов хватает на 36 часов автономной работы. Солнечные панели могут работать при температуре от -20 до +40°C и не требуют специального обслуживания.

В целом тестирование будет продолжаться в течение года, чтобы специалисты оператора могли оценить эффективность солнечных панелей в разное время года и разную погоду.

Об идее

Идея использовать солнечную энергию для питания базовых станций возникла в lifecell еще до войны, ведь такой вид энергии имеет ряд преимуществ – как возобновляемость и экологичность, высокая технологичность процессов при простоте эксплуатации и экономия затрат в долгосрочной перспективе. В частности, использование альтернативных источников энергии планировалось в местности, где есть трудности с подключением к электросетям.

Во время войны, когда враг пытается разрушить критическую инфраструктуру, обеспечение оборудования автономным питанием стало очень важным.

Если пилотный проект продемонстрирует успешные результаты, оператор будет масштабировать использование солнечных панелей для резервного питания базовых станций, что станет экологической альтернативой дизельным генераторам на объектах, где есть проблемы с традиционным питанием.

Напомним, недавно lifecell запустил звонки Voiceover Wi-Fi.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
- Реклама -

Читайте также

Новости

Vodafone с помощью Starlink восстанавливает связь в освобожденных населенных пунктах на юге Украины

В последние две недели инженеры мобильного оператора Vodafone восстановили работу сети в пяти селах Николаевщины и Херсонщины.
Новости

В App Store – около 1.8 миллиона приложений

В настоящее время магазин App Store компании Apple предлагает примерно 1.8 миллиона приложений. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные компанией.
Новости

SpaceX запускает «авиационный интернет»

В компании сообщили, что поставки оборудования заказчикам из авиационной отрасли планируется начать в середине 2023 года.
Новости

USB4 версии 2.0 теперь поддерживает асимметричную скорость до 120 Гбит/сек

Форум разработчиков USB Implementers Forum (USB-IF) обнародовал полную документацию по USB4 версии 2.0. Теперь с поддержкой скорости до 120 Гбит/сек.
Новости

Возле офиса президента Южной Кореи установят камеры для распознавания лиц

Министерство обороны Южной Кореи намерено установить у офиса президента страны высокоэффективные камеры наблюдения с функцией распознавания лиц.
© Copyright 2007-2022 / Mediasat

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить