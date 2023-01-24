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В доме американской семьи во время зарядки загорелся iPhone

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В сети интернет распространяется видеоролик, в котором запечатлено возгорание iPhone 4, оставленного на ночь на подзарядку.

Что произошло

Семейная пара Брайан и Дженнифер Лейзганг (владельцы помещения, где произошёл инцидент) недавно распространили в социальной сети Facebook видео с горящим iPhone 4.

Видеоролик был снят продуктом Google Home, работавшим в режиме постоянной видеозаписи.

Комментируя инцидент, супруги отметили, что им ещё повезло, и возгорание iPhone 4 не повлекло за собой пожара во всём доме. По словам владельцев квартиры, их дети поставили гаджет заряжаться на ночь, и, пока они спали, произошёл взрыв и возгорание.

Из видеоролика понятно, что iPhone сначала вспыхнул, а потом пламя погасло само по себе. Супруги Лейзган отмечают, что с кухонной стойки, на которой лежало устройство, только недавно убрали школьные учебники и различные бумаги.

Причины возгорания

Причин возгорания iPhone может быть несколько. В частности, устройство может загореться из-за вздутого аккумулятора, из-за дефектов производства, из-за использования зарядного устройства от постороннего производителя либо из-за перегрева.

В конце концов, после десяти лет эксплуатации iPhone 4 его аккумулятор точно был уже не в очень хорошем состоянии.

Напомним, осенью прошлого года правительство Бразилии запретило Apple продавать в стране iPhone без зарядного устройства.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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