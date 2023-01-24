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В сети интернет распространяется видеоролик, в котором запечатлено возгорание iPhone 4, оставленного на ночь на подзарядку.

Что произошло

Семейная пара Брайан и Дженнифер Лейзганг (владельцы помещения, где произошёл инцидент) недавно распространили в социальной сети Facebook видео с горящим iPhone 4.

Видеоролик был снят продуктом Google Home, работавшим в режиме постоянной видеозаписи.

Комментируя инцидент, супруги отметили, что им ещё повезло, и возгорание iPhone 4 не повлекло за собой пожара во всём доме. По словам владельцев квартиры, их дети поставили гаджет заряжаться на ночь, и, пока они спали, произошёл взрыв и возгорание.

Из видеоролика понятно, что iPhone сначала вспыхнул, а потом пламя погасло само по себе. Супруги Лейзган отмечают, что с кухонной стойки, на которой лежало устройство, только недавно убрали школьные учебники и различные бумаги.

Причины возгорания

Причин возгорания iPhone может быть несколько. В частности, устройство может загореться из-за вздутого аккумулятора, из-за дефектов производства, из-за использования зарядного устройства от постороннего производителя либо из-за перегрева.

В конце концов, после десяти лет эксплуатации iPhone 4 его аккумулятор точно был уже не в очень хорошем состоянии.

Напомним, осенью прошлого года правительство Бразилии запретило Apple продавать в стране iPhone без зарядного устройства.