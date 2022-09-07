Четверг, 8 сентября, 2022

В Бразилии запретили продавать iPhone: что произошло

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Правительство Бразилии запретило Apple продавать в стране iPhone без зарядного устройства.

Как сообщает Reuters, Министерство юстиции Бразилии выписало Apple штраф на 12,275 млн реалов ($2,38 млн) и запретило компании продавать iPhone 12 и более новые модели, а также любые другие версии iPhone, которые поставляются без комплектного зарядного устройства.

Apple обвиняют в том, что продукт остается без важного компонента, а компания тем самым проводит «преднамеренно дискриминационную практику в отношении потребителей».

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Позиция Apple, согласно которой компания стремится сократить объёмы углеродных выбросов, не принимается бразильским правительством по причине «отсутствия доказательств, что продажа смартфона без зарядного устройства способствует защите окружающей среды».

Apple заявила, что продолжит работу с бразильским агентством по защите прав потребителей Senacon, чтобы «решить их проблемы», заявив при этом, что подаст апелляцию на это решение.

«Мы уже выиграли несколько судебных решений в Бразилии по этому поводу и уверены, что наши клиенты знают о различных вариантах зарядки и подключения своих устройств», — заявили в Apple.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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