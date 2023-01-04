Самый активный год в истории SpaceX: 61 запуск, 100% успеха

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Запуск израильского спутника для съемки Земли EROS C-3 стоимостью 186 миллионов долларов США, состоявшийся 30 декабря, стал последней миссией, проведённой компанией SpaceX в 2022 году. При этом прошлый год стал рекордным для компании – как с точки зрения количества запусков в целом, так и количества запусков в месяц.

Рекордный год

В течение 2022 года компания SpaceX провела 61 миссию по запуску спутников – они происходили в среднем один раз в 6 дней. Это почти вдвое превышает показатели предыдущего года, когда была проведена 31 миссия. А уровень успешных миссий в 2022 году составил 100%.

Таким образом, компания почти вплотную приблизилась к рекорду, установленному бывшим Советским Союзом 42 года назад: в 1980 году эта страна произвела 64 запуска.

Успех Falcon 9

Следует также отметить, что ракета-носитель Falcon 9 в прошлом году стала наиболее часто используемой для запусков моделью ракеты. В августе Илон Маск написал в своем Twitter, что в следующем году компания SpaceX планирует совершить 100 полетов, что на 64% больше, чем было в прошлом году.

Согласно информации телеканала CBS, с момента дебюта ракеты Falcon 9 в 2010 году с ее помощью было произведено в общей сложности 194 запуска, включая четыре запуска, проведенных с использованием ракет Falcon Heavy повышенной грузоподъемности. После единственного неудачного полета компании в 2015 году было совершено 179 успешных полетов подряд.

В 2023 году компания SpaceX проведет большее количество миссий. В частности, известно о двух миссиях для отправления астронавтов NASA на Международную космическую станцию. Также будут осуществлены по крайней мере два коммерческих пилотируемых полета, две миссии по отправке грузов на Международную космическую станцию ​​и запуск корабля SpaceX Starship. Первый орбитальный пуск.