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Наличие гигабитного подключения – обязательная норма для всех новых домов в Англии

НовостиТелеком
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Все застройщики, работающие на территории Англии, должны обеспечивать новые здания сетями и оборудованием, необходимым для обеспечения доступа к сверхбыстрому интернету.

Гигабит в домах

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии принято регуляторную норму, которая обязывает застройщиков обеспечивать все новые здания возможностью подключения к гигабитным сетям широкополосного интернета.

Новые поправки были внесены в строительные нормы 2010 года. Они гарантируют, что все новые дома, построенные на территории Англии, будут обеспечены необходимой инфраструктурой и соединениями, способными предоставлять доступ к услугам широкополосной гигабитной связи. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия пока не подпадают под действие этих норм.

В Министерстве по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании отметили, что теперь большинство людей, которые будут заселяться в новые дома после их сооружения, получат возможность доступа к гигабитному широкополосному соединению.

Цель принятия новых норм заключается в том, чтобы избежать необходимости проведения после строительства здания дорогостоящих и разрушительных монтажных работ. А также в желании предоставить заселяющимся жителям возможность воспользоваться услугами доступа к сети интернет наилучшего качества.

По данным Think Broadband, возможность подключения к услугам гигабитной широкополосной связи доступна на 72 процентах территории Великобритании.

Данные, на которые ссылаются правительственные технические консультанты, свидетельствуют о том, что около 12 процентов новых домов – около 25 300 – все еще не имели доступа к полноценному оптоволокну во время строительства в течение года.

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В случае же, если застройщик не может обеспечить подключение, совместимое с сетями гигабитного интернета, в пределах ценового потолка (2000 фунтов стерлингов на дом), он должен обеспечить следующее по скорости соединение среди доступных. При этом новые объекты недвижимости все равно должны быть обеспечены инфраструктурой, готовой к гигабиту. Например, такой, как кабельные каналы, камеры и конечные точки.

Доступ к многоквартирным домам

Также вступил в силу так называемый TILPA, то есть Закон о телекоммуникационной инфраструктуре (для недвижимости, находящейся в аренде). Он должен облегчить провайдерам услуг широкополосного доступа возможность установки оборудования в многоквартирных домах в случае, когда арендатор нуждается в более быстром подключении. Прогнозируется, что результатом принятия Закона станет подключение дополнительных 2100 жилых домов в год.

На сегодня арендаторам, проживающим примерно в 480 000 многоквартирных домах и квартирах на территории Великобритании, обычно приходится ожидать разрешения от арендодателя. Ведь арендодатель должен дать согласие на то, чтобы оператор услуг широкополосной связи смог попасть в дом, чтобы установить оборудование для более быстрого соединения. По данным правительства, представители компаний, оказывающих услуги широкополосного доступа, сообщают о том, что около 40% их запросов на получение доступа и установку оборудования остаются без ответа.

Закон создает для операторов возможность получения доступа к квартирам и домам через суд. Это правило вступает в силу через 35 дней после того, как компания делает свой первый запрос к арендодателю.

Напомним, в октябре прошлого года самая быстрая в мире научная сеть интернета была ускорена до 46 Тбит/сек.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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