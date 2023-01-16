Наличие гигабитного подключения – обязательная норма для всех новых домов в Англии

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Все застройщики, работающие на территории Англии, должны обеспечивать новые здания сетями и оборудованием, необходимым для обеспечения доступа к сверхбыстрому интернету.

Гигабит в домах

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии принято регуляторную норму, которая обязывает застройщиков обеспечивать все новые здания возможностью подключения к гигабитным сетям широкополосного интернета.

Новые поправки были внесены в строительные нормы 2010 года. Они гарантируют, что все новые дома, построенные на территории Англии, будут обеспечены необходимой инфраструктурой и соединениями, способными предоставлять доступ к услугам широкополосной гигабитной связи. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия пока не подпадают под действие этих норм.

В Министерстве по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Великобритании отметили, что теперь большинство людей, которые будут заселяться в новые дома после их сооружения, получат возможность доступа к гигабитному широкополосному соединению.

Цель принятия новых норм заключается в том, чтобы избежать необходимости проведения после строительства здания дорогостоящих и разрушительных монтажных работ. А также в желании предоставить заселяющимся жителям возможность воспользоваться услугами доступа к сети интернет наилучшего качества.

По данным Think Broadband, возможность подключения к услугам гигабитной широкополосной связи доступна на 72 процентах территории Великобритании.

Данные, на которые ссылаются правительственные технические консультанты, свидетельствуют о том, что около 12 процентов новых домов – около 25 300 – все еще не имели доступа к полноценному оптоволокну во время строительства в течение года.

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В случае же, если застройщик не может обеспечить подключение, совместимое с сетями гигабитного интернета, в пределах ценового потолка (2000 фунтов стерлингов на дом), он должен обеспечить следующее по скорости соединение среди доступных. При этом новые объекты недвижимости все равно должны быть обеспечены инфраструктурой, готовой к гигабиту. Например, такой, как кабельные каналы, камеры и конечные точки.

Доступ к многоквартирным домам

Также вступил в силу так называемый TILPA, то есть Закон о телекоммуникационной инфраструктуре (для недвижимости, находящейся в аренде). Он должен облегчить провайдерам услуг широкополосного доступа возможность установки оборудования в многоквартирных домах в случае, когда арендатор нуждается в более быстром подключении. Прогнозируется, что результатом принятия Закона станет подключение дополнительных 2100 жилых домов в год.

На сегодня арендаторам, проживающим примерно в 480 000 многоквартирных домах и квартирах на территории Великобритании, обычно приходится ожидать разрешения от арендодателя. Ведь арендодатель должен дать согласие на то, чтобы оператор услуг широкополосной связи смог попасть в дом, чтобы установить оборудование для более быстрого соединения. По данным правительства, представители компаний, оказывающих услуги широкополосного доступа, сообщают о том, что около 40% их запросов на получение доступа и установку оборудования остаются без ответа.

Закон создает для операторов возможность получения доступа к квартирам и домам через суд. Это правило вступает в силу через 35 дней после того, как компания делает свой первый запрос к арендодателю.

Напомним, в октябре прошлого года самая быстрая в мире научная сеть интернета была ускорена до 46 Тбит/сек.