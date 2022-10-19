Самую быструю в мире научную сеть интернета ускорили до 46 тбит/сек

Самая быстрая научная интернет-сеть в мире стала еще быстрее.

Что произошло

Сеть Energy Sciences Network (Esnet) прошла модернизацию, превратившись в ESnet6 и теперь может порадовать пользователей невероятной пропускной способностью 46 терабит в секунду (тбит/сек). Но пока не стоит разминать свои пальцы в сладком предчувствии молниеносных загрузок – доступ к сети имеют исключительно научные работники.

Оригинальная сеть ESnet была создана в 1986 году, чтобы помочь объединить ученых, работавших в лабораториях Министерства энергетики США (DOE), расположенных в разных уголках страны. Это позволило им быстро обмениваться большими массивами необработанных данных. В течение трех с половиной десятилетий сеть неоднократно проходила модернизацию. Благодаря этому она шла в ногу со временем и развитием технологий и могла передавать постоянно растущие объемы данных, получаемых во время научных экспериментов. В 2021 году через сеть были переданы потрясающие объемы данных – 1.1 экзабайта.

О скоростях интернета

Сеть ESnet6 состоит из 24 000 км выделенных оптико-волоконных кабелей. Они охватывают всю территорию США, формируя магистральные каналы сети, каждый из которых способен передавать данные на скорости от 400 гбит/сек до 1 тбит/сек. Даже до последней модернизации это уже была самая быстрая интернет-сеть в мире, а теперь со способностью передавать данные на скорости до 46 тбит/сек, она еще больше укрепила свое лидерство. Интересно, что этот показатель не является мировым рекордом скорости передачи данных – этот статус принадлежит экспериментальной системе в Японии, в которой была достигнута потрясающая скорость 1 петабит в секунду (пбит/сек), равная 1 000 тбит/сек.

Для сравнения стоит добавить, что вы наверняка пользуетесь подключением, которое способно обеспечить скорость в несколько сотен мегабит в секунду (мбит/сек), а скорость сети ESnet6 эквивалентна 46 миллионам мегабит в секунду. Даже если вы принадлежите к относительно небольшой группе счастливчиков, пользующихся волоконным соединением на скорости 10 гбит/сек (что является самым быстрым интернет-подключением среди доступных потребителям), то ESnet6 все равно способна обеспечить скорость, превышающую вашу в 46 000 раз!

Понятно, что такая скорость нужна ученым вовсе не для того, чтобы они могли загрузить весь каталог Netflix для просмотра при ожидании момента, когда все их клеточные культуры вырастут. Сеть ESnet6 создана для того, чтобы дать ученым возможность передавать огромные массивы данных между командами, инструментами и объектами. Поэтому она оборудована и настроена соответствующим образом, чтобы решать основные задачи в таких богатых данными сферах исследований, как климатическое моделирование, геномные исследования, наблюдения с помощью телескопов, физические эксперименты и квантовая информация.