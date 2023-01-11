На оккупированных территориях Украины начинают устанавливать оборудование для приема спутникового пакета «Русский мир»

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Бесплатный пакет спутниковых телеканалов предназначен для жителей оккупированных территорий Украины.

Что произошло

С 15 января Россия запускает работы по установке оборудования для спутникового телевещательного проекта «Русский мир». Он предназначен для жителей так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей, автономной республики Крым и города Севастополя.

«Проект непосредственного спутникового телевизионного вещания был создан в декабре 2022 года при поддержке Общероссийского народного фронта. Он транслирует общероссийские и местные каналы разных жанров», – говорится на сайте проекта.

Что известно о проекте

Проект «Русский мир» включает в себя следующие пакеты телеканалов:

Федеральный: пакет из 20-ти общероссийских обязательных общедоступных телеканалов и радиоканалов цифрового телевидения.

Региональный: телеканалы, вещание которых осуществляется из оккупированных территорий.

Развлекательный: разножанровые развлекательные телеканалы, созданные специально для абонентов проекта.

Все работы по установке оборудования будут проводиться безвозмездно. Полный комплект для приема спутникового телевидения также распространяется бесплатно. Весь пакет телеканалов доступен абонентам без какой-либо абонентской платы.

В комплект для приема каналов нового пакета входят:

спутниковый приёмник NOVA01 (ТВ приставка к телевизору) с блоком питания;

спутниковая антенна;

конвертор (приёмник сигнала для крепления на антенну);

антенный кабель требуемой длины с разъёмами;

карта доступа к просмотру (какая именно система условного доступа будет использоваться не уточняется).

Проект «Русский Мир» создан для жителей вышеуказанных регионов. На других территориях возможность приема спутниковых каналов будет ограничена путем кодирования телевизионного сигнала. Кодировка будет осуществлена путем специально разработанного для проекта программного обеспечения. Отдельно отмечается, что использование оборудования в регионах РФ запрещается.

Напомним, в конце декабря прошлого года Eutelsat прекратил спутниковую трансляцию иранских и российских телеканалов.