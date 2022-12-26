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Eutelsat прекратил спутниковую трансляцию иранских и российских телеканалов

НовостиТелевидение
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Французский спутниковый оператор Eutelsat подтверждает информацию о приостановке предоставления услуг по трансляции сигнала всех телеканалов, входящих в состав телерадиокомпании «Голос Исламской республики Иран» (IRIB), а также трех российских телеканалов.

Детали процесса

В распространенном сообщении пресс-службы Eutelsat отмечено: «В соответствии с Постановлением Совета ЕС 2022/2428 от 12 декабря 2022 года, компания прекращает предоставление каких-либо услуг, связанных с трансляцией сигнала телеканалов, входящих в состав компании «Голос Исламской республики Иран (IRIB)».

В пресс-службе также добавили, что по состоянию на 21 декабря оператор «прекратил предоставление каких-либо услуг, связанных с обеспечением трансляции сигнала трех [российских] телеканалов – «Россия-1», «Первый канал» и «НТВ», уложившись таким образом в определенный 7-дневный период».

«В соответствии с Постановлением Совета Европейского Союза 2022/2474 от 16 декабря 2022 года, эти три канала, а также четвертый – RenTV, будут подвергнуты санкциям, если это будет подтверждено Советом до 1 февраля 2023 года, согласно сообщению 2022/C 481 I/ 04, обнародованном Радой 19 декабря 2022 года», – отметили в пресс-службе Eutelsat.

В заявлении также говорится, что в процессе имплементации и подготовки к имплементации данного решения спутниковый оператор также убедился, что он не имеет никакого отношения к трансляции сигнала телеканала RT News в России.

Из-за остановки услуг указанным выше телеканалам, доходы компании за весь год упадут примерно на 10-15 миллионов евро (16 миллионов долларов).

7 декабря руководство Eutelsat сообщило компании Press TV о своих намерениях отключить трансляцию этого англоязычного информационного канала. Это произошло через несколько недель после того, как Европейский Союз наложил санкции на телекомпанию, расположенную в Тегеране.

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14 ноября Европейский Союз ввел санкции против ряда иранских учреждений и лиц, в том числе против компании Press TV, из-за вероятных «нарушений прав человека» после недавних беспорядков в стране, которые нашли поддержку за ее пределами.

Компания Eutelsat – французский оператор спутниковой связи, обеспечивающий покрытие сигналом по всей территории Европы, Ближнего Востока, Африки, Азии и обеих Америк. Компания занимает третье из спутниковых операторов место в мире по объемам доходов.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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