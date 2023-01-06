Компания LG представила беспроводной телевизор

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В компании LG решили придать гостиной более уютный вид и предлагают оставить кабели в 2022 году.

Во время пресс-конференции, проходившей в рамках CES 2023, компания LG презентовала первую потребительскую модель беспроводного телевизора. Он может воспроизводить видео в формате 4K/120 Гц и звук, передаваемый через беспроводные соединения.

В центре системы – медиаустройство Zero Connect, выполняющее функции концентратора подключений. В LG отмечают, что он способен обеспечивать трансляцию видео и аудио в режиме реального времени и имеет несколько портов для подключения самых распространенных устройств HDMI.

В LG объясняют, что ее специалистам удалось разработать алгоритм, способный определять оптимальные пути передачи сигнала с приставки на телевизор. Он способен отслеживать разные изменения, происходящие внутри помещения. В частности, движения людей и домашних животных, изменение температурного режима и т.п., изменяя соответственно пути передачи сигнала.

Единственный кабель, необходимый для работы телевизора, – кабель питания. Если его не учитывать, то телевизор полностью беспроводной. Пользователям это должно понравиться, поскольку чем меньше проводов в комнате – тем меньше рисков, что ваша собака за них зацепится и что-нибудь повредит. И, в конце концов, это дает вам большую свободу в доме.

Приставку Zero Connect можно размещать на расстоянии до 10 метров от телевизора. Обработка всех данных производится внутри приставки. Телевизор при этом остается только плоской панелью, оснащенной динамиками, добавляют в компании.

Приставка содержит три HDMI-порта, совместимых со стандартом 4K/120 Гц. Там также есть пара входных портов USB, гнездо для подключения LAN, входной разъем коаксиального кабеля, а кроме того – несколько опций для аудио. Представитель LG отметил, что в компании пока не проводили измерения времени задержки во время игр.

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В компании LG надеются начать розничную продажу 97-дюймовых телевизоров OLED M уже во второй половине 2023 года. Цену пока не оглашают.

Напомним, летом прошлого года LG Display показала 97-дюймовую панель OLED.EX.