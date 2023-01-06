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Компания LG представила беспроводной телевизор

НовостиТехнологии
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В компании LG решили придать гостиной более уютный вид и предлагают оставить кабели в 2022 году.

Во время пресс-конференции, проходившей в рамках CES 2023, компания LG презентовала первую потребительскую модель беспроводного телевизора. Он может воспроизводить видео в формате 4K/120 Гц и звук, передаваемый через беспроводные соединения.

В центре системы – медиаустройство Zero Connect, выполняющее функции концентратора подключений. В LG отмечают, что он способен обеспечивать трансляцию видео и аудио в режиме реального времени и имеет несколько портов для подключения самых распространенных устройств HDMI.

В LG объясняют, что ее специалистам удалось разработать алгоритм, способный определять оптимальные пути передачи сигнала с приставки на телевизор. Он способен отслеживать разные изменения, происходящие внутри помещения. В частности, движения людей и домашних животных, изменение температурного режима и т.п., изменяя соответственно пути передачи сигнала.

Единственный кабель, необходимый для работы телевизора, – кабель питания. Если его не учитывать, то телевизор полностью беспроводной. Пользователям это должно понравиться, поскольку чем меньше проводов в комнате – тем меньше рисков, что ваша собака за них зацепится и что-нибудь повредит. И, в конце концов, это дает вам большую свободу в доме.

Приставку Zero Connect можно размещать на расстоянии до 10 метров от телевизора. Обработка всех данных производится внутри приставки. Телевизор при этом остается только плоской панелью, оснащенной динамиками, добавляют в компании.

Приставка содержит три HDMI-порта, совместимых со стандартом 4K/120 Гц. Там также есть пара входных портов USB, гнездо для подключения LAN, входной разъем коаксиального кабеля, а кроме того – несколько опций для аудио. Представитель LG отметил, что в компании пока не проводили измерения времени задержки во время игр.

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В компании LG надеются начать розничную продажу 97-дюймовых телевизоров OLED M уже во второй половине 2023 года. Цену пока не оглашают.

Напомним, летом прошлого года LG Display показала 97-дюймовую панель OLED.EX.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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