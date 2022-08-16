Вторник, 16 августа, 2022

LG Display показала 97-дюймовую панель OLED.EX, вибрирующую для воспроизведения звука в формате 5.1

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Панель создана по последней технологии OLED.EX от компании LG Display, которая объединяется с технологией Cinematic Sound OLED, что позволяет OLED-панели играть роль системы динамиков.

Компания LG Display производит OLED-панели, устанавливаемые в OLED-телевизорах от LG Electronics, Sony, Panasonic, Philips, Vizio и некоторых других брендов. Поэтому существует большая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим новую панель в составе телевизоров какого-нибудь из популярных брендов.

До конца текущего года компания LG Electronics должна начать производство первой модели 97-дюймового 4K-совместимого OLED-телевизора, однако уже известно, что он не будет оснащен встроенной системой динамиков. В то же время в OLED-телевизорах от Sony эта уникальная технология нашла свое применение – в компании ее называют Acoustic Surface Audio (Аудио акустической поверхности).

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«Недавно представленный 97-дюймовый дисплей OLED.EX может похвастаться специальной технологией компании Film CSO (Cinematic Sound OLED), которая позволяет дисплею вибрировать и генерировать звук непосредственно изнутри, без необходимости использования отдельных динамиков. Акустическая система формата 5.1 встроена непосредственно в широкий экран, воспроизводя звучание, гарантирующее степень погружения на уровне кинотеатра», – пояснили в LG Display.

За панелью расположены специальные приводы, использующие разные части OLED-панели в качестве своего рода мембраны динамиков для 5 каналов, которым помогает отдельный басовый динамик. Правда, из описания LG Display неясно, каким образом такая акустическая система панели может виртуализировать тыльные каналы.

Первый 42-дюймовый OLED.EX

Новая 97-дюймовая панель впервые представлена на выставке K-Display 2022, проходившей 10-12 августа в Южной Корее, где также была представлена первая 42-дюймовая панель OLED.EX.

Эта 42-дюймовая панель начнет появляться в моделях телевизоров LG C2 уже во второй половине 2022 года.

OLED.EX – это новый тип панелей от компании LG Display, которые создаются на основе дейтрия и, по утверждению компании, «являются на 30 процентов ярче по сравнению с обычными OLED-дисплеями».

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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