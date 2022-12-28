В приложении «Киевстар ТВ» появился детский профиль

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Среди продуктов, объединяющих самых маленьких зрителей – мультфильмы, анимационные сериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Что произошло

В приложении «Киевстар ТВ», партнерском проекте 1+1 media и «Киевстар», появился новый функционал – «Детский профиль». Это отдельный профиль с функционалом, который отфильтровывает весь контент по возрастным ограничениям для детей до 8 лет. Среди продуктов, объединяющих самых маленьких зрителей – мультфильмы, анимационные сериалы, развлекательный, познавательный и образовательный контент.

Что касается технических особенностей, то в детском профиле есть функция защиты – установка пароля. Это позволит ограничить покупку контента и переход из детского профиля во взрослый. Таким образом, родители всегда будут уверены, что их дети смотрят безопасный контент.

Как и где это работает

Абоненты «Киевстар ТВ» имеют доступ к аккаунту из пяти разных устройств. Это касается и детского аккаунта, где будет храниться история просмотров, выбранного контента и т.д.

Профиль доступен в приложении на смартфонах и планшетах с операционными системами iOS и Android, а также в WEB и вскоре на Smart TV и Android TV.

Расширение детской библиотеки

С начала полномасштабной войны «Киевстар ТВ» существенно расширил свою библиотеку для самых маленьких зрителей. На платформе появилось около 100 новых проектов. Они касаются изучения иностранных языков, искусства, цифрового образования, медиаграмотности, литературы, дизайна и т.п.

Также осенью «Киевстар ТВ» пополнил библиотеку контентом студии Disney. Все продукты доступны в профессиональной украинской озвучке. Большинство из них также имеют оригинальную аудиодорожку на английском языке. Дети дошкольного возраста могут бесплатно просматривать аудиосказки и другой познавательный контент.

Недавно «Киевстар» запустил бесплатные услуги для школьников. Вот в этой публикации мы рассказали как ими воспользоваться.