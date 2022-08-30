Киевстар запускает бесплатные услуги для школьников: как ими воспользоваться

Киевстар пополняет обучающий контент на своей платформе онлайн-телевидения, а также расширяет количество приложений, которыми школьники могут воспользоваться без платы за трафик.

По статистике Министерства образования Украины этот учебный год дистанционно начнут около 3 млн школьников, а часть из 640 тысяч учащихся, выехавших за границу, будет совмещать обучение в локальных школах и домашнее образование по украинской программе.

Чтобы помочь родителям интегрировать образовательный процесс в жизнь ребенка, платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ регулярно наполняет раздел «Образование», а Киевстар в рамках программы «Знание без границ» не взимает плату за мобильный трафик на целый комплекс приложений и сервисов.

Какие приложения доступны

Если абонент находится в Украине, то Киевстар не списывает мегабайты со счетов абонентов предоплаты, когда они пользуются популярными приложениями для видеозвонков (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, Google Classroom), а также популярными приложениями для образования (Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраинская школа онлайн и многими другими).

С полным перечнем приложений можно ознакомиться по ссылке.

Какие образовательные материалы предлагают

Не только без оплаты трафика, но и в открытом доступе находится обширная видео-библиотека с обучающими материалами на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. В разделе «Образование» каждый пользователь сможет просматривать уроки в соответствии со школьной программой от Всеукраинской школы онлайн, найти занятия по иностранным языкам, слушать учебные лекции, проходить курсы по IT, предпринимательству, дизайну и т.д.

Согласно статистике просмотров на платформе наиболее популярными были такие учебные программы:

курсы английского языка от English Dom и Green Forrest, немецкий от Deutsch für

Aliens, польский язык от проекта ONpolish, французский от Empower Lingua и

авторский курс китайского языка;

Aliens, польский язык от проекта ONpolish, французский от Empower Lingua и авторский курс китайского языка; создание игр в python, 3D-моделирование в компьютерных мультфильмах, дизайн

и работа в фоторедакторах, блоггинг и стриминг от «Компьютерной IT Академии

Шаг»;

и работа в фоторедакторах, блоггинг и стриминг от «Компьютерной IT Академии Шаг»; учебный курс «Познаем мир» от дистанционной школы «Оптима».

Подписывайтесь на Mediasat в Telegram: здесь самые интересные новости из мира технологий

Также на платформе пользователи могут найти курс «Предпринимательство для школьников». В течение 36 уроков молодые предприниматели получат ответы на важные вопросы. От экспертов, являющихся владельцами бизнесов, учащиеся узнают все необходимые шаги по началу собственного дела и убедятся, что бизнесом могут заниматься не только взрослые.

Как воспользоваться

Чтобы воспользоваться приведенными выше бесплатными предложениями, следует загрузить приложение Киевстар ТВ и зарегистрироваться в нем. Контент открыт для абонентов всех мобильных операторов – и для тех, кто сейчас в Украине, и для тех, кто находится за границей.