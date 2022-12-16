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Украинская компания представила новый медиаплеер: в чем его особенность?

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Качественное воспроизведение видеоконтента, гибкая настройка меню и быстрая работа интерфейса.

Что произошло

Украинская компания Sat Systems представила новый медиаплеер – Openbox A9 Ultra HD. Эта модель является логическим продолжением собственной серии медиаустройств на базе операционной системы Android.

Что известно о новинке

Openbox A9 Ultra HD – медиаплеер под управлением операционной системы Android 11 Red Velvet Cake. По его названию понятно, что он поддерживает воспроизведение видео сверхвысокой четкости 4K Ultra HD (2160p) и частоту кадров 60 FPS.

Медиаплеер работает на процессоре Amlogic S905W2 с экономичным энергопотреблением и аппаратным декодированием кодека AV1. Благодаря новому чипу скорость работы интерфейса сравнима с существенно более дорогими устройствами.

Ключевой особенностью Openbox A9 Ultra HD является поддержка стандартов беспроводной связи 802.11n и 802.11ac. То есть, медиаплеер оснащен двухдиапазонным Wi-Fi модулем для работы на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Основное предназначение медиаустройства – просмотр медиаконтента, IP-телевидения и OTT-сервисов.

Технические характеристики

Технические особенности приставки Openbox A9 Ultra HD:

  • Процессор: Amlogic S905W2 четырехядерный Cortex-A35.
  • Операционная система Android 11 Red Velvet Cake.
  • Двухдиапазонный Wi-Fi модуль 2,4 ГГц + 5 ГГц стандартов 802.11n и 802.11ac.
  • Встроенный модуль Bluetooth для пультов и наушников.
  • HDMI CEC – управление одним пультом приставкой и телевизором.
  • Встроенный маркет популярных приложений AppStore.
  • Автоматическое обновление программного обеспечения через сеть.
  • Возможность установки любой программы в автозапуск.

Порты Openbox A9 Ultra HD:

  • MicroSD слот для расширения внутренней памяти.
  • Два USB порта для подключения флешек и жестких дисков.
  • AV – аналоговый выход видеосигнала для подключения через RCA.
  • Цифровой оптический выход звука S/PDIF.
  • Порт Fast Ethernet (10/100 Мбит/с).
  • Цифровой выход HDMI 2.1.
  • DC IN – питание 5В/2А.

Что известно о Sat Systems

Sat Systems – украинская компания с многолетним опытом производства и продажи телевизионного оборудования. Главный офис компании находится в городе Запорожье. Компания владеет собственной торговой маркой Openbox, под которой выпускает ТВ-приставки и медиаплееры. Этот бренд зарекомендовал себя на телевизионном рынке как надежный и получил популярность у пользователей телевизионных приемников. Помимо собственного интернет-магазина SatShop.com.ua, продукция компании представлена ​​на основных украинских маркетплейсах: ROZETKA, Prom, АЛЛО и Эпицентр.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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