Украинская компания представила новый медиаплеер: в чем его особенность?

Качественное воспроизведение видеоконтента, гибкая настройка меню и быстрая работа интерфейса.
Что произошло
Украинская компания Sat Systems представила новый медиаплеер – Openbox A9 Ultra HD. Эта модель является логическим продолжением собственной серии медиаустройств на базе операционной системы Android.
Что известно о новинке
Openbox A9 Ultra HD – медиаплеер под управлением операционной системы Android 11 Red Velvet Cake. По его названию понятно, что он поддерживает воспроизведение видео сверхвысокой четкости 4K Ultra HD (2160p) и частоту кадров 60 FPS.
Медиаплеер работает на процессоре Amlogic S905W2 с экономичным энергопотреблением и аппаратным декодированием кодека AV1. Благодаря новому чипу скорость работы интерфейса сравнима с существенно более дорогими устройствами.
Ключевой особенностью Openbox A9 Ultra HD является поддержка стандартов беспроводной связи 802.11n и 802.11ac. То есть, медиаплеер оснащен двухдиапазонным Wi-Fi модулем для работы на частоте 2,4 ГГц или 5 ГГц.
Основное предназначение медиаустройства – просмотр медиаконтента, IP-телевидения и OTT-сервисов.
Технические характеристики
Технические особенности приставки Openbox A9 Ultra HD:
- Процессор: Amlogic S905W2 четырехядерный Cortex-A35.
- Операционная система Android 11 Red Velvet Cake.
- Двухдиапазонный Wi-Fi модуль 2,4 ГГц + 5 ГГц стандартов 802.11n и 802.11ac.
- Встроенный модуль Bluetooth для пультов и наушников.
- HDMI CEC – управление одним пультом приставкой и телевизором.
- Встроенный маркет популярных приложений AppStore.
- Автоматическое обновление программного обеспечения через сеть.
- Возможность установки любой программы в автозапуск.
Порты Openbox A9 Ultra HD:
- MicroSD слот для расширения внутренней памяти.
- Два USB порта для подключения флешек и жестких дисков.
- AV – аналоговый выход видеосигнала для подключения через RCA.
- Цифровой оптический выход звука S/PDIF.
- Порт Fast Ethernet (10/100 Мбит/с).
- Цифровой выход HDMI 2.1.
- DC IN – питание 5В/2А.
Что известно о Sat Systems
Sat Systems – украинская компания с многолетним опытом производства и продажи телевизионного оборудования. Главный офис компании находится в городе Запорожье. Компания владеет собственной торговой маркой Openbox, под которой выпускает ТВ-приставки и медиаплееры. Этот бренд зарекомендовал себя на телевизионном рынке как надежный и получил популярность у пользователей телевизионных приемников. Помимо собственного интернет-магазина SatShop.com.ua, продукция компании представлена на основных украинских маркетплейсах: ROZETKA, Prom, АЛЛО и Эпицентр.