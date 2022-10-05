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Для Android 14 аппаратная поддержка видеокодека AV1 станет обязательной

НовостиТехнологии

Компания Google прибегла к дистрибуции открытых форматов компрессии видео: среди требований Android 14 станет обязательной аппаратная поддержка открытого видеокодека AV1 на смартфонах и планшетах.

До сих пор аппаратная поддержка распространялась только на кодеки VP8 и VP9, предшественники AV1. В Google еще не обнародовали окончательные требования относительно совместимости для Android 14. Релиз бета-версии ожидают в апреле следующего года. Компания пока не спешит отвечать на подробные запросы по ресурсу протоколов.

AV1 – это кодек, разработанный альянсом Alliance for Open Media, в состав которого вошли Google, Amazon, Netflix и ряд других компаний. Google активно поддерживает проект, а аппаратная поддержка является приоритетом для мобильных телефонов с прошлого года. Компания также поддерживает эту технологию на своей видеоплатформе YouTube и перекодирует весь ее контент в новый формат.

Между тем на мобильных устройствах кодек AV1 пока не получил широкой поддержки на аппаратном уровне. Отчасти это из-за компании Qualcomm, которая еще не внедрила данную функцию в своих чипсетах. Поэтому Google до сих пор довольствовались программной поддержкой.

Ранее мы писали, что Android 14 будет поддерживать спутниковую связь Starlink.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.
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