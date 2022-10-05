Для Android 14 аппаратная поддержка видеокодека AV1 станет обязательной

Компания Google прибегла к дистрибуции открытых форматов компрессии видео: среди требований Android 14 станет обязательной аппаратная поддержка открытого видеокодека AV1 на смартфонах и планшетах.

До сих пор аппаратная поддержка распространялась только на кодеки VP8 и VP9, предшественники AV1. В Google еще не обнародовали окончательные требования относительно совместимости для Android 14. Релиз бета-версии ожидают в апреле следующего года. Компания пока не спешит отвечать на подробные запросы по ресурсу протоколов.

AV1 – это кодек, разработанный альянсом Alliance for Open Media, в состав которого вошли Google, Amazon, Netflix и ряд других компаний. Google активно поддерживает проект, а аппаратная поддержка является приоритетом для мобильных телефонов с прошлого года. Компания также поддерживает эту технологию на своей видеоплатформе YouTube и перекодирует весь ее контент в новый формат.

Между тем на мобильных устройствах кодек AV1 пока не получил широкой поддержки на аппаратном уровне. Отчасти это из-за компании Qualcomm, которая еще не внедрила данную функцию в своих чипсетах. Поэтому Google до сих пор довольствовались программной поддержкой.

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