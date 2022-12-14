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UARU

Ученые создали технологию распознавания по форме уха: она может стать альтернативой сканированию отпечатков пальцев или лица

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Данные научных исследований свидетельствуют о том, что форма ушной раковины уникальна для каждого человека и в основном не меняется с возрастом.

Что случилось

Ученые из Университета Джорджии (UGA) разработали систему распознавания людей по форме уха, способную идентифицировать личность с точностью до 97,25%.

Группа исследователей из Университета Джорджии давно работает над разработкой альтернативного решения для распознавания людей. Поэтому и был создан новый метод, основанный на идентификации по форме уха.

Что известно о разработке?

В команде, создавшей новую систему распознавания людей, сообщили, что точность персональной идентификации с использованием этого метода приближается к 100% в зависимости от набора данных и модели, используемой для тестирования. При этом новый метод является бесконтактным и не требует каких-либо действий со стороны обследуемого. Также, по сравнению, например, с проверкой лица, остаются без внимания и такие факторы, как выражение лица пользователя.

На идею разработки именно такой системы ученых натолкнул тот факт, что форма уха является индивидуальной особенностью каждого человека. Поэтому уши могут отличаться даже у близнецов. Вместе с тем возрастные изменения меньше влияют на форму ушной раковины, чем, например, на лицо.

Кроме того идея идентифицировать людей по форме уха не требует повторного изобретения колеса. Ведь новая технология работает подобно методу, используемому в смартфонах для проверки пользователя. Путем создания нескольких сканированных образов нужной части тела формируется подходящий шаблон.

Новый метод распознавания людей может найти применение в нынешних системах безопасности, в частности, в аэропортах. Авторы планируют модифицировать свой метод для работы, например, с тепловизорами, чтобы сделать их более эффективными. Однако они рассматривают эту идею больше как дополнительный элемент для повышения уровня безопасности в определенных местах и ​​приложениях.

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Напомним, ранее инженеры разработали беспроводную камеру для подводной съемки без батареек, которая способна работать автономно в течение длительных промежутков времени.

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Редакция Mediasat
Редакция Mediasat
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